«Η αγορά δεν είναι κατ’ ανάγκη ακριβή, αλλά δεν αποτελεί πλέον την ευκαιρία που ήταν πριν από 12 μήνες», αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Upd. 11:09

Σε neutral, από overweight προηγουμένως, υποβαθμίζει τη σύστασή της για τις ελληνικές μετοχές η HSBC, σε έκθεσή της με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Η υποβάθμιση είναι μία από τις τρεις αναθεωρήσεις του οίκου μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, καθώς υποβαθμίζει επίσης σε neutral την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ αναβαθμίζει σε overweight τις μετοχές της Νοτίου Αφρικής.

«Οι ελληνικές μετοχές κατέγραψαν εντυπωσιακές αποδόσεις το 2025, με άνοδο 68%. Θεωρούμε ότι είναι η στιγμή να υποβαθμίσουμε τη σύστασή μας σε neutral» σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της HSBC, σχολιάζοντας ότι μεγάλο μέρος των θετικών καταλυτών, σχετικά με τις δομικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη βελτίωση των μερισματικών αποδόσεων έχει ήδη τιμολογηθεί στα τρέχοντα επίπεδα.«Βλέπουμε λιγότερους καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική υπεραπόδοση» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οικονομία, τουρισμός, αυξήσεις μισθών

Ως προς τη μακροοικονομική εικόνα, η HSBC επισημαίνει ότι στο β’ τρίμηνο η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,7% σε ετήσια βάση, έναντι 2,5% το δ΄ τρίμηνο του 2024. «Όχι κακό, αλλά όχι και εντυπωσιακό», λένε, προσθέτοντας πως «οι επενδύσεις, που έχουν αυξηθεί πάνω από 50% από την πανδημία, αποτέλεσαν φέτος έναν μικρό ανασταλτικό παράγοντα λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» κάτι όμως που εκτιμούν ότι αναμένεται να βελτιωθεί.

Για τον ελληνικό τουρισμό, σχολιάζουν ότι μετά το ρεκόρ του 2024, η φετινή αύξηση «προβλέπεται να είναι μόλις 3%».

Σχολιάζοντας τις αυξήσεις στο επίπεδο του βασικού μισθού, η HSBC επισημαίνει ότι «με άλλη μία αύξηση 6% στον κατώτατο μισθό την 1η Απριλίου, που τον έχει ανεβάσει συνολικά πάνω από 50% από το 2018, ενδέχεται να στηρίξουν την κατανάλωση, αλλά μπορεί επίσης να διαβρώσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και, το σημαντικότερο, τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων».

Λεωφόρος Αθηνών

Για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά η HSBC σημειώνει ότι διαπραγματεύεται με δείκτη forward P/E 12μήνου 9,0x, επίπεδο που αντιστοιχεί σε discount 35% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Οι αναλυτές του οίκου προσθέτουν ότι «για τις τράπεζες ειδικά, ένα από τα πιο ελκυστικά σημεία προς το τέλος του περασμένου έτους ήταν η μερισματική απόδοση, η οποία σε 12μηνη forward βάση βρισκόταν στο 9%, σχεδόν διπλάσια από εκείνη των τραπεζών στις αναδυόμενες αγορές. Όμως, μετά από ράλι 45% σε ετήσια βάση, η απόδοση αυτή έχει μειωθεί στο 5,2%, μόλις 70 μονάδες βάσης πάνω από τον μέσο όρο των τραπεζών στις αναδυόμενες αγορές. Η αγορά δεν είναι κατ’ ανάγκη ακριβή, αλλά δεν αποτελεί πλέον την ευκαιρία που ήταν πριν από 12 μήνες».

Κίνδυνοι από την αναβάθμιση του ΧΑ

Για την προτεινόμενη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, η HSBC εκτιμά ότι «θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη βελτίωση της διασύνδεσης και της ρευστότητας. Μια τέτοια αναβάθμιση θα σήμαινε κύρος και θα μπορούσε να στηρίξει μια επαναξιολόγηση, αλλά παράλληλα ενέχει και κινδύνους».

Ως προς την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, η HSBC υπενθυμίζει ότι παραμένει στη λίστα παρακολούθησης της FTSE Russell, με την απόφαση να αναμένεται πιθανώς στην αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου (7 Οκτωβρίου), και ότι η MSCI αποφάσισε να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς στην ετήσια αναθεώρηση της κατάταξης χωρών τον Ιούνιο.

Όπως εξηγεί ο οίκος, σε μια τέτοια περίπτωση «οι ελληνικές μετοχές θα αποτελούσαν πολύ μικρότερο ποσοστό των δεικτών των ανεπτυγμένων αγορών, κάτι που ενδεχομένως να οδηγούσε στο να παραβλέπεται η (σ.σ. ελληνική) αγορά από τους επενδυτές και να μειώνεται η ρευστότητα, ιδιαίτερα καθώς περισσότερες εταιρείες θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν ως small caps στο σύμπαν των ανεπτυγμένων αγορών».

«Παράλληλα, τα funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές ενδέχεται σταδιακά να επιδιώξουν να μειώσουν την έκθεσή τους στην Ελλάδα, αν αυτή πάψει να ανήκει στην κατηγορία των αναδυόμενων» εκτιμά η HSBC και εξηγεί ότι ενώ το 60% αυτών των funds έχει έκθεση στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των παγκόσμιων funds είναι 7%.

Top picks

Αναφερόμενοι στις ελληνικές τράπεζες, οι αναλυτές της HSBC τονίζουν ότι στήριξαν το ράλι στο ταμπλό, με ώθηση από την ισχυρή κερδοφορία, τη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και την επαναφορά μερισμάτων. Επίσης, κάνουν λόγο για «ακόμη ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων στο β΄ τρίμηνο του 2025, με σταθερή πιστωτική ανάπτυξη, ανθεκτικά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIMs) και χαμηλότερες προβλέψεις».

«Με την ΕΚΤ πιθανότατα να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων, το λειτουργικό περιβάλλον φαίνεται σταθερό» επισημαίνουν, προσθέτοντας πως τα funds των αναδυόμενων αγορών έχουν κάνει σημαντική στροφή προς τις ελληνικές τράπεζες, με το ποσοστό τους στις τέσσερις συστημικές να ανεβαίνει από 15% κατά μέσο όρο το 2023 σε 29% σήμερα.

Πέρα από τις τράπεζες, η HSBC συνεχίζει να προτιμά επιλεκτική έκθεση στον τουρισμό. «Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών (ΔΑΑ) διακίνησε συνολικά 3,9 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο του 2025, αυξημένους κατά 7% σε ετήσια βάση, με το σύνολο των επιβατών στο έτος να καταγράφει επίσης άνοδο 7% (διεθνείς +9%, εγχώριοι +2%).

«Αυτό έχει θετικές συνέργειες για τις αεροπορικές εταιρείες» επισημαίνουν, σχολιάζοντας ότι «η Aegean Airlines, ο εθνικός αερομεταφορέας, υπήρξε σαφώς ωφελημένη, εκμεταλλευόμενη τα υψηλά ναύλα και τις σχεδόν πλήρεις πτήσεις».

«Παράλληλα, οι βιομηχανίες και ο κατασκευαστικός τομέας επωφελούνται από τον συνδυασμό κοινοτικών πόρων και ιδιωτικών επενδύσεων» καταλήγει η HSBC.