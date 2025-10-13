Ανασύνταξη στην Wall Street μετά το selloff - Ράλι 2% ο Nasdaq

Κέρδη 600 μονάδων για τον Dow Jones με ώθηση από την αισιοδοξία για το εμπόριο.

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, διαγράφοντας μεγάλο μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι κατευναστικές δηλώσεις Τραμπ για τις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα επανέφεραν την αισιοδοξία στην αμερικανική αγορά, η οποία κλυδωνίστηκε την Παρασκευή από τους επιπλέον δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από την Κίνα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με κέρδη σχεδόν 600 μονάδων ή 1,29% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 46.067 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,56% στις 6.654 μονάδες. Ακόμα καλύτερη εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να κλείνει στις 22.694 μονάδες, ενισχυμένος κατά 2,21%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, άλμα άνω του 5% σημείωσε η μετοχή της Oracle, ενώ ράλι 10% κατέγραψε ο τίτλος της Broadcom, μετά την ανακοίνωση του deal με την OpenAI για την παραγωγή επεξεργαστών AI.

Κέρδη 3% σημείωσε και η μετοχή της Nvidia, ενώ η μετοχή της AMD κέρδισε άνω του 1%, ανακάμπτοντας σημαντικά από τις βαριές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Την Παρασκευή, ο Dow Jones έχασε σχεδόν 900 μονάδες και ο Nasdaq κατά 3,5% στην σκιά των νέων εντάσεων που έφεραν οι ανακοινώσεις Τραμπ για τους δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, ενώ σε εβδομαδιαία βάση οι δείκτες έχασαν 2,7% και 2,4% αντίστοιχα. Ωστόσο, το αρνητικό κλίμα αντιστράφηκε εν μέρει μέσα στο σαββατοκύριακο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έδειξε ανοιχτή για μια συμφωνία με την Κίνα ώστε να κατευνάσει τα πνεύματα.

Ενισχύοντας το θετικό κλίμα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox Business Network σήμερα ότι ο Τραμπ είναι σε καλό δρόμο για να συναντήσει τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα, καθώς οι δύο πλευρές αποκλιμακώνουν τις εντάσεις σχετικά με τις εμπορικές διαφορές.

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται και στις ανακοινώσεις των εισηγμένων για τις επιδόσεις τους για το προηγούμενο, με τους χρηματοπιστωτικούς κολοσσούς Citigroup, Goldman Sachs Group, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley να κάνουν την αρχή την Τρίτη και την Τετάρτη.