Εβδομαδιαία κέρδη 2,7% για χρυσό - Ράλι 73% στο 2025 το ασήμι

Η πλατίνα διολίσθησε 1,4% στα 1.596,55 δολάρια μετρώντας εβδομαδιαίες απώλειες, ενώ το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 0,3% στα 1.406,87 δολάρια, με κέρδη άνω του 12,6% στην εβδομάδα.

Εβδομαδιαία άνοδο 2,7% κατέγραψε ο χρυσός αλλά έχασε τα 4.000 δολάρια παρά το γκάζι από το αυστηρό μήνυμα Τραμπ που άνοιξε την πόρτα στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα, με αποτέλεσμα να ωθήσει τους επενδυτές στην αγκαλιά των ασφαλών καταφυγίων υπό τον φόβο ξεσπάσματος νέων εμπορικών εντάσεων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,4% στα 3.989,49 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 0,7% στα 4.000,40 δολάρια. Μετά την απειλή Τραμπ, ο χρυσός ξεπέρασε για λίγο το όριο των 4.000 δολαρίων/ουγγιά, ανεβαίνοντας στα 4.022,52 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 2,1% στα 50,13 δολάρια η ουγγιά, μια μέρα μετά το ρεκόρ των 51,22 δολαρίων ενώ από την έναρξη του 2025 σημειώνει άλμα 73%. Τα futures του ασημιού άγγιξαν τα 47,32 δολάρια.

«Η επανέναρξη του εμπορικού πολέμου θα προκαλέσει πτώση του δολαρίου (που έχασε 0,5% σήμερα) και θα είναι ευνοϊκή για τα ασφαλή καταφύγια», τόνισε ο Τάι Γουόνγκ, ανεξάρτητος έμπορος μετάλλων.