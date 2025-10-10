Sell off στη Wall Street μετά την απειλή Τραμπ στην Κίνα

O Dow Jones υποχωρεί 0,89% στις 45.934 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 1,35% στις 6.645 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 1,74% στις 22.620 μονάδες.

Τελευταία ενημέρωση 21:00

Στα κόκκινα γύρισε η Wall Street με τα εβδομαδιαία κέρδη της να τίθενται εν αμφιβόλω έπειτα από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για «τεράστια αύξηση των δασμών» στην Κίνα, προκαλώντας επενδυτικούς φόβους για ξέσπασμα νέων εμπορικών εντάσεων. Συγκεκριμένα επεσήμανε πως δεν βλέπει «κανέναν λόγο» να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, με φόντο τα αντίμετρα που αποφάσισε η Κίνα για τα ειδικά λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία, καθώς και τους νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική», αναφερόμενος στις επιστολές που έστειλε το Πεκίνο σε όλον τον κόσμο με τις οποίες ενημερώνει ότι σχεδιάζει να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. «Κανείς δεν έχει δει κάτι σαν κι αυτό αλλά, επί της ουσίας, θα προκαλέσει συμφόρηση στις Αγορές και θα κάνει δύσκολη τη ζωή κυριολεκτικά για όλες τις χώρες του κόσμου, ιδίως για την Κίνα» υποστήριξε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι «θα αναγκαστεί να αντεπιτεθεί οικονομικά» στην Κίνα μετά τους περιορισμούς αυτούς και μία από τις επιλογές του είναι η «μαζική» αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχωρεί 1,17% στις 45.815 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 1,74% στις 6.617 μονάδες και ο Nasdaq κατρακυλά 2,42% στις 22.468 μονάδες.

Ενδεικτικό της πλήρους αντιστροφής του κλίματος και την εκδήλωση «ξεπουλήματος» των κύριων αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών ήταν πως ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωνε νέο ενδοημερήσιο ιστορικό ρεκόρ. Στον αντίποδα, διψήφιο ράλι καταγράφουν οι μετοχές που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες. Ο τίτλος της MP Materials εκτινάσσεται 14% ενώ η USA Rare Earth εκτοξεύεται 20%.

Επιμένοντας στο ταμπλό, πιέσεις ασκούνται και στις τεχνολογικές μετοχές με ραγδαίες ρευστοποιήσεις: η Nvidia αποδυναμώνεται πάνω από 2,5%, η AMD καταβαραθρώνεται 7% και η Tesla χάνει 2%. «Οι προσδοκίες για μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα μόλις διαψεύστηκαν», σχολίασε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, ιδρυτής της KKM Financial. «Το profit taking είναι σε πλήρη εφαρμογή» πρόσθεσε.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνολογία σημειώνουν τη μεγαλύτερη πτώση σήμερα, καθώς έχουν σημαντική έκθεση στην Κίνα», υπογράμμισε στο CNBC ο Αρτ Χόγκαν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην B. Riley Wealth. «Προφανώς, η σχέση μας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μόλις έγινε πιο δύσκολη», εξήγησε.

Η ανάφλεξη με την Κίνα ήρθε καθώς το shutdown διανύει την 10η ημέρα του, εντείνοντας το πτωτικό κλίμα στο φίνις της εβδομάδας. Οι σημερινές απώλειες εξανεμίζουν τα κέρδη του S&P 500 που θα βάδιζε στην πέμπτη διαδοχική «πράσινη» εβδομάδα του, καθώς είναι σε τροχιά για πτώση 1%. Πάντως, τα οικονομικά μεγέθη μεγάλων επιχειρήσεων ξεκινούν δυναμικά την επόμενη εβδομάδα, με αρκετές τράπεζες όπως η Citi και η JP Morgan να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί στην Κίνα να κρατάει όλο τον κόσμο όμηρο. Κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά, ουσιαστικά, αυτό θα 'φράξει' τις αγορές και θα δυσκολέψει τη ζωή σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, ειδικά της Κίνας» επεσήμανε ο Τραμπ. Την Πέμπτη η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει, με άμεση ισχύ, νέους ενισχυμένους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογίας που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες, έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσής της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.