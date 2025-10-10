Κακάο: Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων 26 ετών

Οι τιμές του κακάο οδεύουν προς εβδομαδιαία πτώση περίπου 4%. Αυτό θα σηματοδοτούσε οκτώ διαδοχικές εβδομάδες απωλειών, τη μεγαλύτερη συνεχόμενη «κατρακύλα» από τον Μάιο του 1999.

Σε τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων 26 ετών οδεύουν οι τιμές του κακάο την Παρασκευή, καθώς η αδύναμη ζήτηση αλλά και η βελτίωση των προοπτικών προσφοράς «βαραίνουν» το διάσημο εμπόρευμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Δεκεμβρίου του κακάο στις ΗΠΑ υποχωρούν κατά 1%, διαπραγματευόμενα στα 5.888 δολάρια ανά τόνο, με τις τιμές να σημειώνουν εβδομαδιαία πτώση περίπου 4%. Αυτό θα σηματοδοτούσε οκτώ διαδοχικές εβδομάδες απωλειών, τη μεγαλύτερη συνεχόμενη «κατρακύλα» από τον Μάιο του 1999.

Οι τιμές βρίσκονται σε καθοδική τροχιά από τα μέσα Αυγούστου, λόγω των προσδοκιών για μεγαλύτερο πλεόνασμα στην τρέχουσα σεζόν 2025-26. Αυτό ώθησε τα hedge funds να υιοθετήσουν μια πιο αρνητική στάση απέναντι στις τιμές του κακάου.

Η αγορά θα παρακολουθήσει επίσης στενά τα στοιχεία για την παραγωγή του τρίτου τριμήνου, που θα δημοσιευθούν την επόμενη εβδομάδα, για να εκτιμήσει εάν έχει «γυρίσει» η μείωση της ζήτησης που ακολούθησε μια περίοδο ρεκόρ υψηλών τιμών.

Οι εκθέσεις αναμένεται να συνεχίσουν να δείχνουν μείωση στην παραγωγή, καθώς οι σοκολατοποιοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν χαμηλότερη ποσότητα κακάο, έχοντας αναδιαμορφώσει τις συνταγές λόγω του υψηλού κόστους.

Από την άλλη, οι αυξημένες βροχοπτώσεις στη Δυτική Αφρική, σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές που επιβλήθηκαν στους παραγωγούς κακάο σε Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα, αναμένεται να ασκήσουν περαιτέρω πίεση στις τιμές του εμπορεύματος στην αγορά.

Η ανάκαμψη της ζήτησης αναμένεται να είναι αργή, καθώς οι εταιρείες παραγωγής προϊόντων με βάση το κακάο εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλαιότερα αποθέματα φασολιών κακάο, τα οποία είναι πιο ακριβά.