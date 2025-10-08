Σε χαμηλό 20 μηνών οι τιμές του κακάο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Δεκεμβρίου του κακάο στις ΗΠΑ υποχωρούν κατά 1,4%, διαπραγματευόμενα στα 6.090 δολάρια ανά τόνο.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών βρίσκονται οι τιμές του κακάο αυτή την εβδομάδα, διακόπτοντας το ανοδικό του σερί, με τις επενδυτικές τράπεζες να προειδοποιούν πως το περιζήτητο εμπόρευμα θεωρείται πλέον «εξαιρετικά υπερπουλημένο».

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παράδοσης Δεκεμβρίου του κακάο στις ΗΠΑ υποχωρούν κατά 1,4%, διαπραγματευόμενα στα 6.090 δολάρια ανά τόνο, επεκτείνοντας τις απώλειες που σημείωσαν τα futures, τα οποία έχασαν το 10% της αξίας τους, την εβδομάδα που έληξε στις 3 Οκτωβρίου.

Αυτό σηματοδότησε μια αλλαγή στην πορεία των τιμών του κακάο, οι οποίες παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία δύο χρόνια. Τα futures στις ΗΠΑ άγγιξαν το υψηλό των 12.931 δολαρίων στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, ενώ τον Φεβρουάριο διαπραγματεύτηκαν για πολύ λίγο πάνω από τα 10.000 δολάρια. Αυτή τη βδομάδα, όμως, άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2024.

Οι δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες για τους γεωργούς κακάο, οι προσβολές από παράσιτα και η επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές από την Δυτική Αφρική έχουν ωθήσει τις τιμές του κακάο «προς τα πάνω» τα τελευταία χρόνια. Η ανοδική πορεία, όμως, «κόπηκε» την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι κυβερνήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας αύξησαν την ελάχιστη τιμή για τους αγρότες κακάο.

Μπορεί η πτώση των τιμών του κακάο να ευνοεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είχαν «γυρίσει την πλάτη» στο εμπόρευμα για καιρό, καθώς οι τιμές του στο ράφι παρέμεναν στα ύψη, δνε ισχύει όμως το ίδιο και για τους επενδυτές.

Αναλυτές της Citi ανέφεραν σε σημείωμά τους τη Δευτέρα πως οι επενδυτές βρέθηκαν σε δύσκολη θέση όσον αφορά το κακάο, καθώς το εμπόρευμα είναι «εξαιρετικά ευάλωτο». Από την πλευρά τους, αναλυτές της Societe Generale υπογράμμισαν πως τα futures του κακάο που διαπραγματεύονταν στο Λονδίνο ήταν «υπερτιμημένα».