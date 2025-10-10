ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες, σε επαφή με τις 2.100 ο Γενικός Δείκτης

Με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, ελάχιστα κάτω από τις 2.100 μονάδες, κινείται ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, προερχόμενος από τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, ελάχιστα κάτω από τις 2.100 μονάδες, κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, προερχόμενος από τρεις διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις και με την απόδοσή του μέχρι στιγμής εντός της εβδομάδας να διαμορφώνεται σε 1,03%.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχονται πιέσεις, καθώς τα υψηλά κέρδη των προηγούμενων ημερών δίνουν αφορμές κατοχύρωσης κερδών. Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό κλείσιμο ο τραπεζικός δείκτης μετρούσε 12 ανοδικές συνεδριάσεις επί συνόλου 14, με αθροιστικά κέρδη 12,4% (από τις 22 Σεπτεμβρίου), ενώ στο ίδιο διάστημα τα επιμέρους κέρδη ήταν 18,45% για την ΕΤΕ, 13,92% για την Alpha Bank, 10,46% για τη Eurobank και 9,81% για την Τρ. Πειραιώς.

Πέραν των τραπεζών, αξιόλογη κινητικότητα καταγράφεται και σε μη τραπεζικά blue chips, αλλά και σε μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στον FTSE Large Cap ξεχωρίζουν ανοδικά τα κέρδη άνω του 2,5% της Aegean, αλλά και η άνοδος περί του 1% για τις μετοχές των Σαράντης, ΔΑΑ και Coca-Cola HBC.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Intralot συνεχίζει δυναμικά, με όγκο που ήδη φτάνει τα 2,8 εκατ. τεμάχια και αξία συναλλαγών 3,4 εκατ. ευρώ -η υψηλότερη μέχρι στιγμής στη σύνθεση του ΓΔ- ενισχυμένη 2,39% στα 1,19 ευρώ. Στον FTSE Mid Cap με κέρδη άνω του 2% διαπραγματεύονται επίσης οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ (3,06 ευρώ) και Άβαξ (2,44 ευρώ).

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.096,13 μονάδες με οριακές απώλειες 0,09%.

Για τον τραπεζικό δείκτη οι απώλειες διαμορφώνονται σε 0,66% στις 2.440,48 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε θετικό έδαφος την Optima, στο +0,23% και τα 8,70 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 69 μετοχές βρίσκονται σε θετικό έδαφος, έναντι 39 σε αρνητικό και 43 αμετάβλητων.

Ο συνολικός τζίρος στα 24 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής, εκ των οποίων 3,33 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.