Goldman Sachs: Ακόμα πιο ψηλά ο πήχης για το ΧΑ - «Βλέπει» τον ΓΔ στις 2.300 μονάδες

Αθροιστικά, από τα τέλη Μαρτίου, ο οίκος έχει αναθεωρήσει ανοδικά την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη κατά 35,3%.

Ακόμα πιο ψηλά βάζει τον πήχη για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ η Goldman Sachs. Τον Ιούλιο είχε δώσει τιμή-στόχο στις 2.100 μονάδες, από 1.700 προηγουμένως, και τρεις μήνες μετά αναθεωρεί εκ νέου ανοδικά, δίνοντας τιμή-στόχο για το επόμενο 12μηνο στις 2.300 μονάδες.

Αθροιστικά δηλαδή, από τα τέλη Μαρτίου μέχρι σήμερα, έχει βάλει τον πήχη για τον Γενικό Δείκτη 35,3% υψηλότερα.

Ο οίκος, στην ανάλυσή του για τις αναδυόμενες αγορές, με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου, διατηρεί το overweight για το ΧΑ (μαζί με Κίνα, Κορέα, Νότιο Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Φιλιππίνες) και σχολιάζει ότι η υπεραπόδοση των μετοχών των ελληνικών τραπεζών θα συνεχιστεί.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι το επόμενο διάστημα οι παθητικές εισροές κεφαλαίων στις αναδυόμενες αγορές θα μπορούσαν να φτάσουν τα 10 δισ. δολάρια, με τον τραπεζικό κλάδο να ευνοείται περισσότερο, απορροφώντας τα 3/4 αυτών.

Η Goldman Sachs αναθεωρεί επίσης ανοδικά την τιμή-στόχο για τον δείκτη MSCI EM, λέγοντας ότι μετά από οκτώ διαδοχικούς ανοδικούς μήνες έχει τη δυναμική να συνεχίσει ανοδικά έως το τέλος του έτους, με την εποχικότητα του δ’ τριμήνου να ευνοεί αυτή την τάση. Έτσι, δίνει νέα τιμή-στόχο για τον δείκτη στις 1.480 μονάδες που, σε όρους δολαρίου, υποδηλώνει ένα περιθώριο ανόδου της τάξης του 13%.