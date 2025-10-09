Berenberg: Η μακροπρόθεσμη τάση για το δολάριο παραμένει πτωτική

H μέχρι πρότινος ανοδική δυναμική του ευρώ εμφανίζει αυτή την εβδομάδα σημάδια εξασθένισης, στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία.

Στο 1,1645 διαπραγματεύεται σήμερα το ευρώ έναντι του δολαρίου, μετά το χθεσινό βραχυπρόθεσμο χαμηλό του 1,1599, με την μέχρι πρότινος ισχυρή ανοδική δυναμική του ευρωπαϊκού νομίσματος, όπως σχολιάζει η Berenberg, να εμφανίζει αυτή την εβδομάδα τα πρώτα σημάδια εξασθένισης, στον απόηχο των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Berenberg, οι εικασίες για πιθανό ράλι του δολαρίου ΗΠΑ προς το τέλος του έτους ενισχύονται. Τα πρακτικά της Fed που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δείχνουν ότι, ενώ τα μέλη της FOMC είναι κατ’ αρχήν πρόθυμα να μειώσουν περαιτέρω τα βασικά επιτόκια των ΗΠΑ, ταυτόχρονα ζητούν μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η άνοδος του πληθωρισμού προκαλεί αβεβαιότητα.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει η Berenberg, οι παράγοντες που επιβαρύνουν το δολάριο ΗΠΑ παραμένουν. Με τη μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, η Fed πιθανότατα εγκαινίασε έναν νέο κύκλο μειώσεων, ενώ η ΕΚΤ βρίσκεται προς το παρόν σε στάση αναμονής. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να δέχεται πρόσθετη πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει επανειλημμένα ζητήσει χαμηλότερα επιτόκια και έχει ανοιχτά αμφισβητήσει την ανεξαρτησία της Fed. «Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο του 2026, παραμένει έτσι στο επίκεντρο της πολιτικής προσοχής. Όσο πλησιάζει η ημερομηνία αυτή, τόσο αποδυναμώνεται η θέση του, και η προσοχή αναμένεται να στραφεί στον πιθανό διάδοχό του, πιθανότατα κάποιον έμπιστο του Τραμπ», αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου.

Εκτιμούν δε πως, αν και είναι πιθανές κάποιες περαιτέρω βραχυπρόθεσμες υποχωρήσεις στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη τάση θα συνεχίσει να κινείται προς περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου.