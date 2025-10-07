Wall Street: Φρένο στο ανοδικό σερί του S&P 500

Εκτόξευση 222% για την Trilogy Metals.

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, τερματίζοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων συνεδριάσεων, με την αμερικανική αγορά να παραμένει στην σκιά του ομοσπονδιακού shutdown -το οποίο διανύει την δεύτερη εβδομάδα του-, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 92 μονάδων ή 0,20% και διαμορφώθηκε στις 46.602 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 -ο οποίος μετρούσε επτά διαδοχικές ημέρες ανόδου- υποχώρησε κατά 0,38% στις 6.714 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 22.788 μονάδες, με απώλειες 0,67%.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, με απώλειες σχεδόν 4% έκλεισε η μετοχή της Tesla, στον απόηχο της παρουσίασης των νέων οχημάτων της, ενώ η μετοχή της Oracle υποχώρησε άνω του 2% μετά τις αναφορές πως η εταιρεία χάνει χρήματα εξαιτίας ορισμένων deal με την Nvidia για τα τσιπ.

Την ίδια στιγμή, εκτόξευση κατά 222% κατέγραψε ο τίτλος της Trilogy Metals μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην καναδική εταιρεία εξερεύνησης ορυκτών.

Σχετικά με το shutdown, οι ελπίδες για επαναλειτουργία της κυβέρνησης τη Δευτέρα διαψεύστηκαν, καθώς η Γερουσία απέρριψε για πέμπτη φορά το νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα χρηματοδοτούσε το κράτος έως τις 21 Νοεμβρίου. Για την έγκρισή του απαιτούνται 60 ψήφοι, που προϋποθέτουν τη στήριξη τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικών, κάτι που δεν συνέβη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επέρριψε εκ νέου την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, γράφοντας ότι είναι «πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί τους για τα αποτυχημένα προγράμματα υγείας τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρώτα πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνησή μας να ξανανοίξει». Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε αφήσει να εννοηθεί πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών «προχωρούν θετικά».