Απώλειες στην Wall Street μετά τα ρεκόρ - Απογείωση 200% για την Trilogy Metals

Τελευταία ενημέρωση 18.58

Με απώλειες κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, με τους S&P 500 και Nasdaq να υποχωρούν από τα χθεσινά τους φρέσκα ρεκόρ, την ώρα που οι επενδυτές ελπίζουν πως θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σχετικά με το shutdown που μπήκε πλέον στην δεύτερη εβδομάδα του, κατεβάζοντας τα ρολά στις λειτουργίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αλλά στη δημοσίευση βασικών μάκρο, γεγονός που ως εκ τούτου περιορίζει τη ροή κρίσιμων στοιχείων που λαμβάνει υπόψη της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ενόψει της επόμενης απόφασής της για τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο Dow Jones σημειώνει απώλειες 0,37% στις 46.520 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,55% στις 6.705 μονάδες ενώ ο Nasdaq υποχωρεί στις 22.745 μονάδες με απώλειες 0,87%.

Χθες ο S&P 500 πρόσθεσε 0,36% στις 6.740,18 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ήταν 0,71% υψηλότερος στις 22.941,67 μονάδες, με τους δύο δείκτες να σημειώνουν νέα ρεκόρ. Ο Dow αντίθετα έκλεισε αρνητικά στις 46.694,97 μονάδες, υποχωρώντας ή 0,14%. Επίσης, ο δείκτης Russell 2000 των μικρομεσαίων εταιρειών έκλεισε επίσης σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 2.500 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς το shutdown στις ΗΠΑ και η πολιτική κρίση στη Γαλλία εισήγαγαν περισσότερη αβεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στο ταμπλό, η AMD συνεχίζει την ανοδική της πορεία κατά 5,5% την Τρίτη μετά το εντυπωσιακό 23% που σημείωσε χθες, με το deal που έκλεισε η εταιρεία με την OpenAΙ να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ και δύο ημέρες, ενδεικτικό της δυναμικής που εξακολουθεί η δίνει ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά. Και όσο αφορά εκείνους που εκφράζουν δυσπιστία στο ράλι που σημειώνει ο κλάδος, η CEO της AMD Λίζα Σου, απαντά πως είναι καιρός ο κόσμος της τεχνολογίας να σκεφτεί με πολύ πιο ανοιχτό μυαλό σε ότι αφορά το ΑΙ.

Επίσης, η μετοχή της Trilogy Metals απογειώνεται 210% μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι θα αποκτήσουν μερίδιο 10% στην καναδική εταιρεία εξερεύνησης ορυκτών. Η συνεργασία περιλαμβάνει μια επένδυση 35,6 εκατ. δολαρίων, η οποία καθιστά την Ουάσιγκτον μέτοχο 10% στην Trilogy Metals. Η Trilogy Metals χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ να χορηγήσει άδειες για την ανάπτυξη κρίσιμων ορυκτών στην Αλάσκα, που «φιλοξενεί μερικά από τα πλουσιότερα γνωστά πολυμεταλλικά κοιτάσματα στον κόσμο, με κυρίαρχο τον χαλκό».

Με κέρδη 1,5% αντιδρά η μετοχή της Intercontinental Exchange (ICE), μητρικής του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της ανακοίνωσης ότι εξαγοράζει μερίδιο 2 δισ. δολαρίων στην πλατφόρμα χρηματιστηριακών προβλέψεων Polymarket. Υπάρχουν ευκαιρίες σε διάφορες αγορές, τις οποίες η ICE, μαζί με την Polymarket, μπορεί να εξυπηρετήσει με μοναδικό τρόπο -και είμαστε ενθουσιασμένοι για το πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η επένδυση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Intercontinental Exchange, Jeffrey Sprecher.

Οι ελπίδες για επαναλειτουργία της κυβέρνησης τη Δευτέρα διαψεύστηκαν, καθώς η Γερουσία απέρριψε για πέμπτη φορά το νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων που θα χρηματοδοτούσε το κράτος έως τις 21 Νοεμβρίου. Για την έγκρισή του απαιτούνται 60 ψήφοι, που προϋποθέτουν τη στήριξη τουλάχιστον οκτώ Δημοκρατικών, κάτι που δεν συνέβη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επέρριψε εκ νέου την ευθύνη στους Δημοκρατικούς, γράφοντας ότι είναι «πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί τους για τα αποτυχημένα προγράμματα υγείας τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πρώτα πρέπει να επιτρέψουν στην κυβέρνησή μας να ξανανοίξει». Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε αφήσει να εννοηθεί πως οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών «προχωρούν θετικά».

Παρά το shutdown, οι αγορές παραμένουν σε ανοδική τροχιά, ενισχυμένες από τη δυναμική της τεχνολογίας και τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν πλέον ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίασή της αργότερα μέσα στον μήνα, μετά από μια σειρά ιδιωτικών δεικτών που έδειξαν επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Με τον περιορισμό της ροής των μάκρο στοιχείων, η δημοσιοποίηση των πρακτικών της κεντρικής τράπεζας αύριο Τετάρτη, αναμένονται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον.