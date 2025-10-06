Διόρθωση μέσω... Γαλλίας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Μετά από ένα σερί έξι διαδοχικών κερδοφόρων συνεδριάσεων για τον τραπεζικό δείκτη και τριών για τον Γενικό Δείκτη, η Λεωφόρος Αθηνών κινήθηκε πτωτικά. Ποια blue chips πήγαν «κόντρα στο ρεύμα».

Μετά από ένα σερί έξι διαδοχικών κερδοφόρων συνεδριάσεων για τον τραπεζικό δείκτη και τριών διαδοχικών για τον Γενικό Δείκτη, η Λεωφόρος Αθηνών κινήθηκε πτωτικά τη Δευτέρα, με τζίρο που δεν ξεπέρασε τα 187 εκατ. ευρώ.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η αγορά, με «ατμομηχανή» τις τραπεζικές μετοχές, έδειξε ότι επιχειρεί να διαφύγει από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται για περισσότερο από έναν μήνα, προέκυψαν εξελίξεις από το εξωτερικό που έδωσαν αφορμές για διόρθωση και κατοχύρωση κερδών. Η ανακοίνωση της παραίτησης του Γάλλου Πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης σε νέες πολιτικές περιπέτειες, πιέζει τις γαλλικές μετοχές και το κόστος δανεισμού και, εν τέλει, επηρεάζει σε έναν βαθμό τη γενικότερη διάθεση ανάληψης ρίσκου στις ευρωπαϊκές αγορές.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην Αίγυπτο, εκεί όπου οι διαπραγματευτικές ομάδες των εμπλεκομένων καλούνται να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες για ομαλοποίηση στη Μέση Ανατολή.

Από την εγχώρια επικαιρότητα, ξεχωρίζει η έναρξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ. Σε έξι εβδομάδες από σήμερα το τοπίο για αυτό το σημαντικό deal θα ξεκαθαρίσει, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η ετυμηγορία του FTSE RUSSELL, αύριο, σχετικά με την πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Εντός συνόρων, οι πολιτικές εξελίξεις με τη διαφαινόμενη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα αναμένεται ότι θα απασχολούν, σταδιακά, όλο και πιο έντονα την αγορά, με ορίζοντα τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Στο ταμπλό της Δευτέρας, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,14% στις 2.053,08 μονάδες, κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.049,59. «Κράτησε» πάντως, στο κλείσιμο τη σημαντική στήριξη των 2.050 μονάδων.

Παρόμοια κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχώρησε 1,55% στις 2.359,79 μονάδες, έχοντας «γράψει» νωρίτερα ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.357,52.

Συνολικά 79 μετοχές υποχρεώθηκαν σε απώλειες, έναντι μόλις 30 που ενισχύθηκαν και 42 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο 1:2,6.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 186,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,22 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Κέρδη για λίγους στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap μόλις έξι τίτλοι έκλεισαν με άνοδο. Εξ αυτών, ξεχώρισε η ElvalHalcor με άλμα 4,44% στα 3,06 ευρώ και η Viohalco ενισχυμένη 2,18% στα 7,97 ευρώ.

Με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση οι τίτλοι των Cenergy (+0,62% στα 13,06 ευρώ), Coca-Cola HBC (+0,52% στα €38,50), Aktor (+0,23% στα €8,90) και Motor Oil (+0,15% στα €26,04).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου με απώλειες 2,76% και 2,50% αντίστοιχα, ενώ σε απώλειες άνω του 2% υποχρεώθηκαν και οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ (-2,29%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,21%) και Helleniq Energy (-2,19%).

Με απώλειες περί του 1,7% ακολούθησαν οι μετοχές των Metlen και Lamda Development στα €46,50 και €7,70 αντίστοιχα. Σε αρνητικό έδαφος, μεταξύ άλλων, η Alpha Bank που υποχώρησε 1,33% στα €3,70, η ΕΤΕ με κλείσιμο στα €13,07 (-1,25%), οι ΟΤΕ και ΟΠΑΠ με απώλειες 1,19% και 1,00%, καθώς και οι Eurobank (-0,97%), ΔΕΗ (-0,50%) και Τιτάν (-0,14%).