Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία βουτιά 7% εν αναμονή του OPEC+

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Παρασκευή, ωστόσο κατέγραψαν μεγάλη εβδομαδιαία πτώση μετά από ειδήσεις για πιθανή αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε περίπου 1% κλείνοντας στα 64,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ έκλεισε στα 60,88 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent υποχώρησε 6,8% και το WTI κατά 7,4%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Ιούνιο, όπως αναφέρει το Marketwatch.

Η πτώση των τιμών δείχνει ότι «οι φόβοι για πλεονάσματα έχουν επιστρέψει στην κορυφή», δήλωσε ο Stephen Innes, διευθύνων σύμβουλος της SPI Asset Management.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής για το τι θα αποφασίσει η Ομάδα των Οκτώ του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο», επισημαίνει με τη σειρά του ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Οκτώ μέλη του ΟΠΕΚ+ θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε διαδικτυακή συνάντηση την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή τον Νοέμβριο κατά 274.000-411.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), ή δύο ή τρεις φορές υψηλότερα από την αύξηση του Οκτωβρίου, δήλωσαν πηγές στο Reuters την Τρίτη, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς.

Η δυνητικά υψηλότερη προσφορά του ΟΠΕΚ+, η επιβράδυνση της παγκόσμιας λειτουργίας των διυλιστηρίων αργού λόγω συντήρησης και η εποχική πτώση της ζήτησης τους επόμενους μήνες αναμένεται να επηρεάσουν το κλίμα της αγοράς, λένε οι αναλυτές.

Επίσης, οι αναλυτές της JPMorgan δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε ένα σημείο καμπής, με την αγορά πετρελαίου να οδεύει προς ένα σημαντικό πλεόνασμα στο τέταρτο τρίμηνο και στο επόμενο έτος.