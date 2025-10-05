Οι 20 top επιλογές της UBS στα ευρωπαϊκά small και mid-caps

Φετινές αποδόσεις έως 158% και περιθώρια ανόδου έως 65% εμφανίζουν οι κορυφαίες επιλογές της UBS από το ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Φετινές αποδόσεις έως 158% και περιθώρια ανόδου από 12% έως 65% εμφανίζουν οι 20 κορυφαίες επιλογές της UBS, μεταξύ των 400 περίπου μετοχών που καλύπτει ο οίκος από το ευρωπαϊκό «οικοσύστημα» των εισηγμένων της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης.

Η UBS τοποθετεί το «ταβάνι» της κεφαλαιοποίησης στα 10 δισ. ευρώ -υψηλό με βάση τα ελληνικά δεδομένα, καθώς στο ελληνικό ταμπλό μόλις τρεις εισηγμένες έχουν υψηλότερη κεφαλαιοποίηση- και ξεχωρίζει μετοχές που έχουν υγιή θεμελιώδη, «bottom-up» προσέγγιση, ελκυστική επενδυτική προοπτική, ελκυστική τιμή μετοχής και προοπτικές αποτίμησης, επαρκή ρευστότητα και, ιδανικά, κάποιον βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο καταλύτη.

Μάλιστα, οι αναλυτές της UBS ανανεώνουν περιοδικά τη σύνθεση της κορυφαίας 20άδας τους, με βάση την απόδοση, τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις ανά κλάδο, τις αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον και τις αλλαγές στις αξιολογήσεις των αναλυτών.

Στην τρέχουσα σύνθεσή της, περιλαμβάνει τιςμετοχές των Accelleron, Allfunds, Arcadis, AUTO1, BE Semiconductor, Bechtle, Befesa, De'Longhi, Delivery Hero, DKSH Holding, Domino's Pizza, Elia Group, Elis, Inchcape, Metso, Nexans, Pennon, Theon International, United Internet και Zalando.

Εξ αυτών, επτά μετοχές (Allfunds, Arcadis, AUTO1, Befesa, Elia, Inchcape και United Internet) αποτελούν νέες προσθήκες, οι οποίες αντικατέστησαν τις easyJet, Entain, Inficon, Knorr-Bremse, Stroeer, Sunrise και Technogym.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το 25% αφορά γερμανικές εταιρείες, αντίστοιχο ποσοστό αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις στις Κάτω Χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο), 15% προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ χάρη στην παρουσία της Theon η Ελλάδα συμμετέχει με 5%.

Ανά κλάδο, τη μερίδα του λέοντος αποσπά η βιομηχανία (35%) και τα καταναλωτικά αγαθά (30%), ενώ με 10% έκαστος συμμετέχουν οι κλάδοι της πληροφορικής και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Αποδόσεις και περιθώρια ανόδου

Από το 2006, για 14 έτη (επί συνόλου 18) αυτή η ομάδα των κορυφαίων small και mid-caps της UBS έχει υπεραποδώσει έναντι του MSCI Europe Small Cap κατά 6,6% κατά μέσο όρο.

Φέτος, η κορυφαία σε απόδοση μετοχή αυτού του top-20 της UBS είναι, με διαφορά, η Theon με άνοδο 158%. Ακολουθεί η AUTO1 με κέρδη 86%, η UnitedInternet με άνοδο 71%, και οι Accelleron, Elia Group και Befesa με αποδόσεις 39%-43%.

Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες αποδόσεις εντός του 2025 εμφανίζουν οι Domino’s (-37%), Arcadis (-27%), DKSH (-20%) και Zalando (-20%).

Με βάση τις τιμές-στόχους που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι αναλυτές της UBS, τα υψηλότερα περιθώρια ανόδου εμφανίζουν οι Zalando (+65%), Arcadis (64%), De'Longhi (55%), Befesa (53%) και Domino’s (51%).