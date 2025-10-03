Wall Street: Διευρύνει τα ρεκόρ κόντρα στο shutdown

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες την Παρασκευή, με την αγορά να προσπαθεί να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες την Παρασκευή στην Wall Street, με την αγορά να προσπαθεί να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και να διευρύνει μάλιστα τα νέα ιστορικά υψηλά που κατέγραψε στην χθεσινή συνεδρίαση, δεχόμενη ώθηση από την τεχνική νοημοσύνη που ως συνήθως ηγήθηκε της ανοδικής τάσης.

Συγκεκριμένα σήμερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται 258 μονάδες υψηλότερα, ή 0,55% στις 46.777,61 μονάδες. Ο S&P 500 ανεβαίνει 0,31% στις 6.735,33 μονάδες ενώ ο Nasdaq κινείται στο +0,22% στις 22.895,98 μονάδες.

Με τα κέρδη της Παρασκευής, οι δείκτες οδεύουν προς ένα θετικό εβδομαδιαίο κλείσιμο. Ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο άνω του 1%, ο Dow Jones έχει προσθέσει περίπου 1%, ενώ ο Nasdaq έχει αυξηθεί σχεδόν 2%.

Οι τρεις κύριοι δείκτες των ΗΠΑ ανέβηκαν σε επίπεδα ρεκόρ την Πέμπτη, ενισχυμένοι από τα κέρδη της Nvidia, η οποία επίσης έφτασε σε ιστορικό υψηλό. Ο Dow Jones έκλεισε με +0,17% στις 46.520 μονάδες, ο S&P 500 με. +0,07% διαμορφώθηκε στις 6.715 μονάδες, ενώ Nasdaq πρόσθεσε 0,39% στις 22.844 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε για πρώτη φορά τις 22.900 μονάδες, με ώθηση από τo +0,9% της Nvidia.

Η μετοχή της Apple ενισχύεται 0,5% σήμερα, παρά το γεγονός πως η Jefferies υποβάθμισε τον κατασκευαστή του iPhone σε "underperform". H Jefferies πιστεύει ότι η βελτιωμένη ζήτηση για το iPhone 17, που αποδίδεται εν μέρει σε μείωση της τιμής του βασικού μοντέλου, αντικατοπτρίζεται ήδη στην τρέχουσα τιμή της μετοχής της Apple, οδηγώντας σε αυτό που η εταιρεία περιγράφει ως «υπερβολικές προσδοκίες» για το iPhone 18 Fold.

Το shutdown που υφίσταται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση από το πρωί της Τετάρτης αναγκάζει τους επενδυτές να κινούνται στα... «τυφλά» αφού έβαλε φρένο στην δημοσίευση σημαντικών εκθέσεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, όπως είναι εκείνες για τα επιδόματα ανεργίας και τις εργοστασιακές παραγγελίες του Σεπτεμβρίου, αλλά και τα νούμερα για την ανεργία. Εάν παραταθεί η διακοπή χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέχρι για σχεδόν δύο εβδομάδες όπως στοιχηματίζουν οι επενδυτές, η αναταραχή και η αβεβαιότητα θα συνεχιστεί περαιτέρω στην αγορά, παρά το γεγονός πως χθες ανέκαμψαν οι δείκτες.

Την Πέμπτη, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η τρέχουσα μείωση της κρατικής χρηματοδότησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε «πλήγμα στο ΑΕΠ, πλήγμα στην ανάπτυξη και πλήγμα στην εργαζόμενη Αμερική».

«Οι αγορές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναζητούν στοιχεία για το εάν η αγορά εργασίας συνέχιζε να υποχωρεί σταδιακά ή εάν η επιβράδυνση ήταν πιο έντονη από την αναμενόμενη», δήλωσε ο Μαρκ Χάμρικ, ανώτερος οικονομικός αναλυτής της Bankrate. «Αυτό το νέο κενό γνώσης είναι σημαντικό σε μια εποχή που η σαφήνεια έχει τη μεγαλύτερη σημασία» τόνισε.

«Εάν το κλείσιμο συνεχιστεί, η συλλογή δεδομένων για την έκθεση για την απασχόληση του Οκτωβρίου διατρέχει κίνδυνο», είπε επίσης. «Οι αναφορές για τον πληθωρισμό στα μέσα του μήνα, κρίσιμες για την αξιολόγηση της πορείας της Fed, ενδέχεται επίσης να διαταραχθούν. Αυτό επιδεινώνει την αβεβαιότητα» επισήμανε.