Γερμανία: Στο 2,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός – Ξεπέρασε τις προβλέψεις

Περισσότερο από το αναμενόμενο επιταχύνθηκε ο γερμανικός πληθωρισμός, γεγονός που ενισχύσει την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,4% τον Σεπτέμβριο - από 2,1% τον Αύγουστο λόγω των πιέσεων στο κόστος υπηρεσιών και μιας μικρότερης πτώσης στην ενέργεια από ό,τι είχε παρατηρηθεί πριν από ένα χρόνο, όπως ανέφερε η γερμανική στατιστική υπηρεσία την Τρίτη. Το αποτέλεσμα είναι πάνω από τη μέση πρόβλεψη 2,2% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Τα στοιχεία ακολουθούν μια άνοδο του πληθωρισμού μεταξύ των άλλων κορυφαίων οικονομιών της ευρωζώνης, με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία να καταγράφουν υψηλότερες αναγνώσεις.

Αύριο αναμένεται η έκθεση της Τετάρτης για το μπλοκ των 20 κρατών, όπου αναμένεται να καταγραφεί αύξηση στο 2,2% - υπερβαίνοντας τον στόχο του 2% που είχε προηγουμένως πετύχει.

Τα στοιχεία υποστηρίζουν τις θέσεις αξιωματούχων όπως η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω μείωσης του κόστους δανεισμού, μετά από οκτώ μειώσεις 25 μονάδων βάσης που άφησαν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

Ωστόσο, ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένου του Γάλλου Φρανσουά Ντε Γκαλό, υποδηλώνουν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια ακόμη μείωση.