Η Lufthansa απολύει 4.000 εργαζομένους για να ενισχύσει την κερδοφορία

Την κατάργηση περίπου 4.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 ανακοίνωσε ο όμιλος αεροπορικών εταιριών Lufthansa, θέτοντας υψηλότερους στόχους για κερδοφορία και καθώς σχεδιάζει συγχώνευση υπηρεσιών και ευρεία ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Τα τελευταία χρόνια, η Lufthansa αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους. Μάλιστα, μέσα στο 2024, εξέδωσε δύο προειδοποιήσεις για τα κέρδη και υποβάθμισε τον στόχο επίτευξης λειτουργικού περιθωρίου 8% έως το 2025.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι εμμένει στον στόχο της για επίτευξη λειτουργικών κερδών στο 8-10% των εσόδων, τονίζοντας ότι έχει αναβληθεί για αργότερα μέσα στη δεκαετία, στο πλαίσιο των νέων μεσοπρόθεσμων στόχων για το 2028 και το 2030.

Για το τρέχον έτος πάντως, τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά το 1,6 δισ. ευρώ του 2024, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των μέτρων είναι η τοποθέτησή της για το μέλλον και η δημιουργία «βιώσιμων ελκυστικών αποδόσεων» για τους μετόχους, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να αναμένουν μέρισμα ύψους 20-40% επί των κερδών.

Προκειμένου να επιτύχει πιο επικερδή λειτουργία, η Lufthansa θα ενοποιήσει υπηρεσίες και διαδικασίες των εταιριών της (Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Ita), ενώ οι περικοπές προσωπικού αφορούν το 20% των εργαζόμενων στον διοικητικό τομέα. Η Lufthansa, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, δεν έχει ακόμη φθάσει το επίπεδο πληρότητας των αεροσκαφών της σε αυτό του 2019, του έτους πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Λόγω της κάμψης που ακολούθησε, η Lufthansa έχει ήδη περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας.

Η διοίκηση πάντως θα πρέπει σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσει την απειλή απεργίας των πιλότων της, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμβάσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε συμφωνία. Αύριο ολοκληρώνεται η ψηφοφορία των μελών του σωματείου των πιλότων Vereinigung Cockpit, σχετικά με την πρόταση για απεργία στην κυρίως Lufthansa και στην θυγατρική της, Lufthansa Cargo. Βασικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις είναι οι εταιρικές συμβάσεις, με την πλευρά της εργοδοσίας να απορρίπτει τα αιτήματα των εργαζόμενων ως αβάσιμα.