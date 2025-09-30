Endless: Αύξηση όγκου πωλήσεων 4,5% το 2024- Μειώθηκε ο τζίρος

Η Endless το 2024 πέτυχε έναντι του 2023 αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 4,5%, ενώ τα μέτρα συγκράτησης της τελικής τιμής των προϊόντων της οδήγησαν σε μείωση τζίρου κατά 1,8%.

Η Endless το 2024 πέτυχε έναντι του 2023 αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 4,5%, ενώ τα μέτρα συγκράτησης της τελικής τιμής των προϊόντων της οδήγησαν σε μείωση τζίρου κατά 1,8%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας οδήγησε σε μείωση κατά 0,8% των μικτών περιθωρίων κερδοφορίας της εταιρείας (21,6% το 2024 έναντι του 22,4% του 2023).

Επιπλέον, το 2024 σηματοδότησε για την εταιρεία, μία χρονιά σημαντικών επενδύσεων, ξεκινώντας την υλοποίηση ενός φιλόδοξου προγράμματος μετασχηματισμού της, σε οργανωτικό, ψηφιακό και επιχειρησιακό επίπεδο, μεταξύ αυτών η επίτευξη σημαντικής ενεργειακής εξοικονόμησης για την Εταιρεία μέσω επενδύσεων ΑΠΕ σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, για μία ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η μείωση του συνολικού επιπέδου δανεισμού, καθώς και των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο δανεισμός σημείωσε μείωση κατά 9,45% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 13,2% έναντι του 2023.

«Το 2024 ήταν μια χρονιά προκλήσεων, αλλά και στρατηγικής ανάπτυξης για την ENDLESS EC. Σε μία ιδιαίτερα ώριμη και ανταγωνιστική αγορά όπως η δική μας πετύχαμε να διατηρήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξής μας και να διαμορφώσουμε τους όρους εκείνους που μας βοηθούν να ανταποκριθούμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο στις σύγχρονες τάσεις της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά και στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ελληνικής αγοράς», σημείωσε ο CEO της Endless EC και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ), Γιώργος Τρακάκης, ενώ ως προς τα μελλοντικά στρατηγικά βήματα της Εταιρείας συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα, με στόχο την αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά και στην περαιτέρω διαφοροποίηση των προϊόντων μας. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην εσωτερική μας λειτουργίακαι στις καλές πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης και ορθής διακυβέρνησης, ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα μας και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία στους πελάτες, στους συνεργάτες μαςκαι συνολικά στη κοινωνία».