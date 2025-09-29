Wall Street: Θετικό κλίμα παρά τους φόβους για "shutdown" - Τεχνολογική ανάκαμψη λόγω AI

Η Nvidia κερδίζει 2,9%. Η Electronic Arts (ΕΑ) καταγράφει άλμα σχεδόν 5%.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στην Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τις ανησυχίες για την αυστηρή νομισματική πολιτική και να προετοιμαστούν για ένα πιθανό "shutdown" της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Παράλληλα, το επενδυτικό ηθικό «αναπτερώνεται» από την άνοδο τεχνολογικών εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Τα βλέμματα των traders είναι στραμμένα στην πιθανή διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, καθώς πλησιάζει η προθεσμία χρηματοδότησης αυτής της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News ότι ενδέχεται να γίνουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, εάν το Κογκρέσο δεν αποτρέψει τη διακοπή λειτουργίας.

Η προσοχή στρέφεται στις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής αν προκύψει απώλεια ορατότητας λόγω του shutdown.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones χάνει 0,12% στις 46.191 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται 0,42% στις 6.671 μονάδες. Ο Nasdaq προσθέτει 0,85% στις 22.674 μονάδες με ώθηση από την άνοδο της μετοχής της Nvidia κατά 2,9%, η οποία άσκησε «πιέσεις» στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Την Παρασκευή οι δείκτες σημείωσαν κέρδη. Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κέρδισε 0,65%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,59% και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,44%. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 μέτρησε απώλειες 0,5%, ο τεχνοβαρής Nasdaq διολίσθησε 0,7%, ενώ ο Dow Jones έμεινε σταθερός.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Electronic Arts (ΕΑ) καταγράφει άλμα σχεδόν 5% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών έναντι 55 δισ. δολαρίων από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, η Silver Lake και η Affinity Partners. Σύμφωνα με το CNBC, το deal αποτιμά στα 210 δολάρια την κάθε μετοχή της Electronic Arts, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς η EA θα αποσυρθεί από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, η μετοχή της δανικής φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ υποχωρεί 2,7% μετά την υποβάθμιση της Morgan Stanley από «equal weight» σε «underweight». Η Morgan Stanley επικαλέστηκε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα του GLP-1 και άλλους κινδύνους πτώσης.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της Fed στο Κλίβελαντ Μπεθ Χάμκας ανέφερε πως η Fed βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις, καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει την καταπολέμηση του επίμονου πληθωρισμού και την προστασία των θέσεων εργασίας. «Από την πλευρά του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή, συνεχίζω να ανησυχώ για το πού βρισκόμαστε», τόνισε .

Ερωτηθείσα αν είναι λάθος για την Fed να μειώνει τα επιτόκια, η Χάμακ έκανε λόγο για «μια δύσκολη περίοδο για τη νομισματική πολιτική», λέγοντας ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πιέσεις και από τις δύο πλευρές της εντολής της.

Οι επενδυτές αναμένουν αυτήν εβδομάδα μια σειρά από οικονομικά στοιχεία, και ιδιαίτερα την Παρασκευή όπου θα ανακοινωθεί η έκθεση για τις θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls).