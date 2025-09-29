Χάμακ (Fed): Δύσκολη περίοδος για τη νομισματική πολιτική

«Από την πλευρά του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή, συνεχίζω να ανησυχώ για το πού βρισκόμαστε», τόνισε η πρόεδρος της Fed στο Κλίβελαντ, μιλώντας στο CNBC.

Αντιμέτωπη με προκλήσεις βρίσκεται η Fed καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει την καταπολέμηση του επίμονου πληθωρισμού και την προστασία των θέσεων εργασίας, όπως ανέφερε η Μπεθ Χάμκας.

«Από την πλευρά του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή, συνεχίζω να ανησυχώ για το πού βρισκόμαστε», τόνισε η πρόεδρος της Fed στο Κλίβελαντ, μιλώντας στο CNBC.

«Δεν έχουμε πετύχει την εντολή μας από την πλευρά του πληθωρισμού, τον στόχο μας του 2%, για περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια και συνεχίζω να βλέπω ότι έχουμε πίεση και στον πυρήνα, και ιδιαίτερα, όπου ανησυχώ γι' αυτό, είναι ότι τη βλέπω στον τομέα των υπηρεσιών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν είναι λάθος για την Fed να μειώνει τα επιτόκια, η Χάμακ έκανε λόγο για «μια δύσκολη περίοδο για τη νομισματική πολιτική», λέγοντας ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει πιέσεις και από τις δύο πλευρές της εντολής της.

Η Fed προχώρησε σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 9 εννέα παύσεις, ρίχνοντας το βασικό κόστος δανεισμού σε εύρος 4,00%-4,25%, ενώ προέβλεψε δύο ακόμη περικοπές πριν από το τέλος του έτους.

Ωστόσο, μια ισχυρή σειρά οικονομικών δεδομένων ώθησε τους επενδυτές να «μαζέψουν» τις προσδοκίες τους για γρήγορες μειώσεις επιτοκίων. Ο δομικός πληθωρισμός των ΗΠΑ έμεινε αμετάβλητος στο 2,9% τον Αύγουστο.