Τραμπ: Έκτακτη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου για να αποφευχθεί το «Shutdown»

Την 1η Οκτωβρίου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διακόπτει τη λειτουργία της αν δεν ξεπεραστούν οι διαφωνίες για την χρηματοδότηση.

Οι τέσσερις κορυφαίοι ηγέτες του Κογκρέσου (από τα δύο κόμματα) θα συναντηθούν με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα, καθώς πλησιάζει η απειλή για διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι συνομιλίες θα είναι οι πρώτες μεταξύ του Τραμπ και των Δημοκρατικών ηγετών ενόψει της προθεσμίας για τη χρηματοδότηση. Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, και ο ομόλογός του στη Βουλή των αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, αναμενόταν να συναντηθούν με τον πρόεδρο αυτή την εβδομάδα, αλλά η συνάντηση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή από τον Λευκό Οίκο.

Ο Σούμερ και ο Τζέφρις δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο ότι οι Δημοκρατικοί είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν το κλείσιμο της κυβέρνησης.

«Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, οι Δημοκρατικοί είναι πρόθυμοι να συναντηθούν οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε για να διαπραγματευτούν μια δικομματική συμφωνία για τις δαπάνες, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αμερικανικού λαού», ανέφεραν. «Είμαστε αποφασισμένοι να αποφύγουμε το κλείσιμο της κυβέρνησης και να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην υγειονομική περίθαλψη που έχουν δημιουργήσει οι Ρεπουμπλικάνοι. Ο χρόνος τελειώνει».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να αποσύρουν τα αιτήματά τους για την ανανέωση των επιδοτήσεων υγειονομικής περίθαλψης και τον τερματισμό των περικοπών στο Medicaid, πριν συμφωνήσει να καθίσει στο τραπέζι μαζί τους. Προέβλεψε επίσης ότι είναι πιθανό να υπάρξει διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης.

«Θα ήθελα πολύ να τους συναντήσω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.