Εβδομαδιαία κέρδη 2,5% για τον χρυσό

«Η Fed μπορεί να συνεχίσει με μια ακόμη προσεκτική μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου με βάση τα δεδομένα», επεσήμανε ο Τάι Γουάνγκ, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Εβδομαδιαία άνοδο με νέο άλμα την Παρασκευή πέτυχε ο χρυσός, αφού τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η Fed μπορεί να συνεχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων αργότερα φέτος.

O χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,8% στα 3.777,79 δολάρια, με εβδομαδιαία άνοδο 2,5% περίπου, ενώ έφτασε το ρεκόρ των 3.790,82 δολαρίων την Τρίτη. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου κέρδισαν 1% στα 3.807,90 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ πρόσθεσε 1,2% στα 45,76 δολάρια ανά ουγγιά, σε νέο υψηλό άνω των 14 ετών, ενώ το παλλάδιο σκαρφάλωσε 1,7% στα 1.271,46 δολάρια, πετυχαίνοντας εβδομαδιαία άνοδο. Η πλατίνα αναρριχήθηκε κατά 2,7% στα 1.570,45 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από 12 χρόνια.

Οι αγορές προσδοκούν επίσης τις επερχόμενες δηλώσεις του Προέδρου της Fed του Ρίτσμοντ, Τόμας Μπάρκιν, και της Αντιπροέδρου της Fed, Μισέλ Μπόουμαν, για ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.