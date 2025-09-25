Απώλειες στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις ΗΠΑ - «Βαρίδι» οι μετοχές υγείας

Η γερμανική Siemens Healthineers χάνει 4,3%, ενώ η βρετανική Smith & Nephew υποχωρεί κατά 0,8%.

Απώλειες καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων για την ανεργία και τον πληθωρισμό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τα επόμενα βήματα που θα λάβει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σχετικά με τη νομισματική πολιτική της.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,29% στις 552,28 μονάδες με τους επιμέρους κλάδους να βρίσκονται στο «κόκκινο». Οι μετοχές του κλάδου της υγείας καταγράφουν πτώση μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ότι έχει ξεκινήσει νέες έρευνες εθνικής ασφάλειας σχετικά με την εισαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας, ιατρικών ειδών, ρομποτικής και βιομηχανικών μηχανημάτων.

Η γερμανική Siemens Healthineers χάνει 4,3%, ενώ η βρετανική Smith & Nephew υποχωρεί κατά 0,8%. Ο κλάδος των κατασκευαστικών υλικών διολισθαίνει επίσης κατά 1,1%.

Επιπλέον, ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώνεται 0,27% στις 5.449 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,44% στις 23.573 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,47% στις 7.790 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 βρίσκεται στο -0,21% στις 9.228 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,21% στις 42.339 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ανέρχεται στις 15.143 μονάδες με -0,47%.

Στον τομέα της δασμολογικής πολιτικής, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες πως οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15% αναδρομικά από την 1η Αυγούστου, σε συμμόρφωση με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου που σύναψαν οι δύο πλευρές πριν από σχεδόν δύο μήνες. Ο κλάδος του αυτοκινήτου σημείωσε κέρδη μετά την είδηση, με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους και σήμερα: Volkswagen (+0,7%), Porsche (+1,3%) και Mercedes-Benz (+1,5%).

Το επενδυτικό κοινό αναμένει μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας την ανακοίνωση της έκθεσης για την ανεργία στις ΗΠΑ και των στοιχείων Αυγούστου για τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE), ο οποίος και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη για τον πληθωρισμό από την Fed.

Ασία

Επιφυλακτικότητα κα μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, καθώς αναμένονται τα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ που θα καθορίσουν τις μελλοντικές αποφάσεις της Fed.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 πρόσθεσε 0,28% στις 45.756 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix ενισχύθηκε 0,47% στις 3.185 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,03% στις 3.471 μονάδες ενώ μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε με πτώση 0,98% στις 852,48 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,10% στις 26.491 μονάδες, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,60% στις 4.593 μονάδες.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 0,10% στις 8.773 μονάδες.