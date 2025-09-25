H&M: Στα 523 εκατ. δολάρια τα κέρδη γ' τριμήνου - Άλμα σχεδόν 10% για τη μετοχή

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2% στα 57 δισ. σουηδικές κορόνες.

Άλμα σχεδόν 10% σημειώνει η μετοχή της H&M, καθώς ο σουηδικός γίγαντας του λιανικού εμπορίου πέτυχε πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των κερδών του για το τρίτο τρίμηνο. Παρόλα αυτά, η εταιρεία προειδοποίησε πως το κόστος εισαγωγής λόγω των αμερικανικών δασμών θα είναι αυξημένο στο μέλλον, και για αυτό το λόγο έχει θέσει ως στόχο τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 4,91 δισ. σουηδικές κορόνες (523 εκατ. δολάρια), μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης κερδών, έναντι 3,51 δισ. την ίδια περίοδο πέρυσι και σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, για 3,68 δισ. σουηδικές κορόνες.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2% στα 57 δισ. σουηδικές κορόνες, από 56,8 δισ. που είχαν προβλέψει οι επενδυτές, ενώ για τον Σεπτέμβριο, η H&M εκτιμά ότι οι πωλήσεις σε σταθερό νόμισμα θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Η αύξηση της διαφήμισης κατά το τελευταίο τρίμηνο συνέβαλε στην αυξημένη κινητικότητα των καταναλωτών στα καταστήματα της αλυσίδας, γεγονός που αντιστάθμισε εν μέρει τις επιπτώσεις και την αβεβαιότητα που προκαλούν οι δασμοί των ΗΠΑ συνολικά στο οικονομικό κλίμα.

Η H&M επισήμανε ότι το κόστος των εκπτώσεων στο τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να είναι κάπως υψηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εν μέρει επειδή η Black Friday πέφτει μια μέρα νωρίτερα από πέρυσι. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το όφελος θα είναι μικρότερο από ό,τι στο τρίτο τρίμηνο, καθώς τα υψηλότερα δασμολογικά κόστη θα επιβαρύνουν περισσότερο τα μικτά περιθώρια κέρδους.