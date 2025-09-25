Οικονομία | Διεθνή

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Πετύχαμε τον στόχο για τον πληθωρισμό - Δεν χρειάζεται βιασύνη για αλλαγές στα επιτόκια

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Πετύχαμε τον στόχο για τον πληθωρισμό - Δεν χρειάζεται βιασύνη για αλλαγές στα επιτόκια
«Μπορούμε να πούμε με κάποια υπερηφάνεια ότι έχουμε πετύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για τον πληθωρισμό και τώρα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και αποφασιστικοί σχετικά με τα βήματα που κάνουμε, αλλά και έτοιμοι να δράσουμε όταν έρθει η ώρα», δήλωσε.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό έχει πλέον επιτευχθεί, επομένως δεν χρειάζεται να βιαστούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αλλαγές στο κόστος δανεισμού, σημείωσε ο Πίτερ Κάζιμιρ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

«Μπορούμε να πούμε με κάποια υπερηφάνεια ότι έχουμε πετύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας για τον πληθωρισμό και τώρα πρέπει να παραμείνουμε υπομονετικοί και αποφασιστικοί σχετικά με τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε, αλλά και έτοιμοι να δράσουμε όταν έρθει η ώρα», δήλωσε ο Σλοβάκος αξιωματούχος δήλωσε σε ομιλία του στη Μπρατισλάβα, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Σε περιόδους όπως αυτές, όπου τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς, σίγουρα δεν είναι "ανιαρή" η θέση στην οποία βρισκόμαστε», τόνισε. «Το καθήκον μας είναι να συλλέγουμε και να αναλύουμε δεδομένα και, στη συνέχεια, με την ευελιξία και την ικανότητα που διαθέτουμε, να ανταποκρινόμαστε όταν είναι πραγματικά απαραίτητο».

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,00%, 2,15% και 2,40%, κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Προ ημερών, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» μετά από οκτώ μειώσεις του βασικού επιτοκίου στο 2%. Με τον πληθωρισμό επίσης σε αυτό το επίπεδο, οι έμποροι και οι οικονομολόγοι δεν προβλέπουν περαιτέρω μειώσεις στο κόστος δανεισμού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αισιόδοξος ο Κυριάκος στην WSJ - Είδε και Τζολάνι - Ρύζι, πατάτες, αλεύρι... και; - Παρασκήνιο για το πασοκικό πρόγραμμα

Εγκλωβισμένοι στην οικογενειακή εστία μέχρι τα 30 οι Έλληνες - Γιατί δεν γίνονται γονείς

Ελεύθεροι επαγγελματίες: «Φουσκωμένος» ο φόρος του 2026, φορο-ανάσα το 2027

tags:
Peter Kazimir (Πέτερ Κάζιμιρ)
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Επιτόκια
Πληθωρισμός

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider