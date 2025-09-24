Wall Street: Συνεχίζονται οι απώλειες ελέω τεχνολογίας - «Εκτόξευση» 93% για Lithium

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους: Nvidia (-0,25%), Oracle (-2,9%), Micron Technology (-2,2%).

Μεταβλητότητα και αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς ο γίγαντας του τεχνολογικού κλάδου και κατασκευαστής τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia συνεχίζει και σήμερα να κινείται καθοδικά, παρά την μικρή ανάκαμψη που σημείωσε στην αρχή της συνεδρίασης.

Πιο αναλυτικά, ο Dow Jones καταγράφει οριακά κέρδη 0,06% στις 46.318 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 χάνει 0,07% στις 6.654 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί κατά 0,09% στις 22.552 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από την πτώση που σημειώνει η Nvidia (-0,25%), η Oracle (-2,9%), η Micron Technology (-2,2%) και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Την Τρίτη οι δείκτες ολοκλήρωσαν με απώλειες. Ο Dow Jones απώλεσε 0,19%, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,55%, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά, όπως και βιομηχανικός δείκτης. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση με απώλειες στις τελευταίες τέσσερις για τον S&P 500, ο οποίος τη Δευτέρα πέτυχε νέα ιστορικά υψηλά. Ισχυρότερες πιέσεις, τέλος, στον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 0,95%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Lithium Americas «εκτοξεύεται» κατά 93% μετά την είδηση πως η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αποκτήσει μετοχικό μερίδιο στην εταιρεία εξόρυξης, καθώς η Lithium Americas επαναδιαπραγματεύεται τους όρους ενός δανείου ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Ενέργειας για το ορυχείο Thacker Pass.

Επιπλέον, άλμα 7,5% σημειώνει η μετοχή της Alibaba μετά τη δέσμευση πως θα επενδύσει περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και θα κυκλοφορήσει νέα προϊόντα και ΑΙ updates. Ο τεχνολογικός γίγαντας σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη υποδομών, επιπλέον των 380 δισ. γουάν (53 δισ. δολάρια) σε διάστημα τριών ετών που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο.

Στα επιχειρηματικά νέα, ξεκίνησαν να πέφτουν οι υπογραφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Άγκυρα πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του ΟΗΕ, καθώς η τουρκική κρατική εταιρεία ενέργειας BOTAS σύναψε 20ετή συμφωνία με την Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Aλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ η συμφωνία υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Eρντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και η προμήθεια θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 70 bcm κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Οι ροές θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις ΗΠΑ και εγκαταστάσεις στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνει το Reuters.

Οι traders παρακολούθησαν χθες την ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Γκρέιτερ Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ. «Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει μία «απαιτητική κατάσταση», τόνισε ο επικεφαλής Τζερόμ Πάουελ, επικαλούμενος από τη μία τον κίνδυνο απότομης αύξησης του πληθωρισμού και την αδύναμη ανάπτυξη της απασχόλησης, που έχει εγείρει αμφιβολίες για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

O Πάουελ δεν παρείχε ενδείξεις για το πότε θεωρεί ότι η Fed θα πραγματοποιήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός αύξησης του πληθωρισμού από μία βιαστική κίνηση, και αφετέρου ενδεχομένως αυξηθεί η ανεργία εάν ακολουθήσει αργό ρυθμό.

Το επενδυτικό κοινό αναμένει τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση της έκθεσης για την ανεργία και των στοιχείων Αυγούστου για τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE), ο οποίος και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη για τον πληθωρισμό από την Fed.