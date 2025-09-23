Τέλος στο αρνητικό σερί για το πετρέλαιο με κέρδη 2%

Κατά το τετραήμερο πτωτικό σερί του αργού, οι τιμές υποχώρησαν περίπου 3%.

Άνοδο κατέγραψαν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τον «μαύρο χρυσό» να λαμβάνει ώθηση τόσο από το αδιέξοδο στη συμφωνία για επανέναρξη των εξαγωγών αργού από το ιρακινό Κουρδιστάν όσο και από τα συνεχιζόμενα ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τον επαρκή εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Νοεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης πρόσθεσαν 1,93% ή 1,2 δολάρια και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 63,48 δολαρίων/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Νοεμβρίου του ευρωπαϊκού brent έκλεισαν με άνοδο 1,68% στα 67,69 δολάρια/βαρέλι.

Η σημερινή άνοδος τερμάτισε το τετραήμερο πτωτικό σερί του αργού, κατά το οποίο οι τιμές υποχώρησαν κατά περίπου 3%.

Σύμφωνα με το CNBC, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου προετοιμάζεται για αυξημένη προσφορά και επιβράδυνση της ζήτησης. Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) δήλωσε ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί ταχύτερα φέτος και θα μπορούσε να επεκταθεί το 2026 καθώς τα μέλη του OPEC+ αυξάνουν την παραγωγή, ενώ και η προσφορά από χώρες εκτός της συμμαχίας αυξάνεται.