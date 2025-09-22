Wall Street: Νεό ιστορικό υψηλό για S&P 500 - «Εκτοξεύεται» 62% η μετοχή της Metsera

Ο S&P 500 άγγιξε για πρώτη φορά τις 6.689 μονάδες.

Στο «πράσινο» γυρνούν οι δείκτες της Wall Street, αφότου ξεκίνησαν αρνητικά τη συνεδρίαση, καθώς συνεχίζεται η θετική επίδραση που είχε η απόφαση της Fed να προβεί στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της από τον Δεκέμβριο του 2024 στους επενδυτές.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τέλος 100.000 δολαρίων ετησίως σε επιχειρήσεις για χορήγηση της βίζας εργασίας H-1B, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στον τεχνολογικό τομέα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί πλήγμα για την Ινδία, αφού περίπου το 71% των κατόχων βίζας H-1B στις ΗΠΑ είναι Ινδοί και το 12% είναι Κινέζοι, αντίστοιχα, με την αύξηση των τελών για τη βίζα H-1B να τους «βυθίζει» σε αβεβαιότητα ως προς το επαγγελματικό τους μέλλον.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,09% στις 46.356 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 προσθέτει 0,36% στις 6.689 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,60% στις 22.768 μονάδες, με ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Apple (+3,4%).

Την Παρασκευή οι δείκτες σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά -για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Ειδικότερα, ο Dow Jones διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 46.315 μονάδων, σημειώνοντας κέρδη 172 μονάδων ή 0,37%, ενώ ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,49%. Ο Nasdaq ολοκλήρωσε με κέρδη 0,72%. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow ενισχύθηκε κατά 1%, ο S&P 500 κέρδισε 1,2% και ο Nasdaq έκλεισε υψηλότερα κατά 2,2%.

Στο ταμπλό, η Oracle ενισχύεται 5,5% μετά την ανακοίνωση πως θα αναλάβει την αναδιαμόρφωση και την παροχή ασφάλειας στην νέα εκδοχή του αλγόριθμου του TikTok στις ΗΠΑ, όπως προσδιορίζεται από τη συμφωνία πώλησης της κινεζικής εφαρμογής σε μία κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών.

Επιπλέον, η μετοχή της Pfizer κερδίζει 1% ενώ της Metsera «εκτοξεύεται» πάνω από 62% μετά την ανακοίνωση πως η πρώτη βρίσκεται κoντά σε deal 7,3 δισ. δολαρίων για την πιθανή εξαγορά της δεύτερης, καθώς ο φαρμακευτικός γίγαντας επιδιώκει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του μετά την πρόσφατη αποτυχία του δικού του χαπιού απώλειας βάρους. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ήδη από τη Δευτέρα, ανέφερε η FT, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η Pfizer θα καταβάλει στην επιχείρηση 47,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και επιπλέον 22,50 δολάρια εάν επιτευχθούν ορισμένα performance milestones, με το deal να αντιπροσωπεύει ένα premium σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της Metsera την Παρασκευή, λίγο πάνω από 33 δολάρια στη Νέα Υόρκη. Η Metsera αποτελεί μέρος των πολλά υποσχόμενων της επόμενης γενιάς startups που διεκδικούν ένα μερίδιο της αγοράς φαρμάκων για την παχυσαρκία, αξίας πολλών δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται πως η Fed προέβη την Τετάρτη στην πρώτη μείωση των επιτοκίων της στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις. Το εύρος των επιτοκίων είναι στο 4-4,25% ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλή, όπως διαπίστωσε η FOMC, ενώ ταυτόχρονα «έδειξε» δύο πρόσθετες περικοπές εντός του τρέχοντος έτους.