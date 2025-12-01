Χειρόφρενο τραβούν ξανά τα ταξί για 48 ώρες - Τι ζητούν

Οι οδηγοί ζητούν από την πολιτεία να επιλύσει «αυτονόητα». Προειδοποίηση για απεργία διαρκείας.

Με απεργία στα ταξί ξεκινά ο Δεκέμβριος, αφού οι οδηγοί τραβούν ξανά χειρόφρενο αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη. Τα ταξί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι οδηγοί ζητούν από την πολιτεία να επιλύσει «αυτονόητα», όπως τα χαρακτηρίζουν, ζητήματα που χρονίζουν και να προστατεύσει τον κλάδο από αθέμιτες πρακτικές.

Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν η 48ωρη κινητοποίηση θα είναι η τελευταία ή η αρχή μιας πιο σκληρής περιόδου για τις μεταφορές, αν και υπάρχει η προειδοποίηση για απεργία διαρκείας από τις αρχές Ιανουαρίου.

Ταξί: Τα βασικά τους αιτήματα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΕΙΑΤΑ, τα ταξί προχωρούν στην κινητοποίηση μετά από μήνες άκαρπων συζητήσεων με τα αρμόδια υπουργεία.

Οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για «εξαντλημένα περιθώρια διαλόγου» και υποστηρίζουν ότι βασικά ζητήματα που αφορούν τόσο το επάγγελμα όσο και την καθημερινή τους επιβίωση παραμένουν χωρίς λύση.

Τα βασικά τους αιτήματα είνα:

• Παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης έως το 2035

• Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές

• Άμεση αντιμετώπιση της υποκλοπής έργου από Ε.Ι.Χ.

• Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος σε όλη τη χώρα

• Επανεξέταση του πλαισίου για τις λεωφορειολωρίδες

• Υλοποίηση εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου

• Αναπροσαρμογή τιμολογίου

• Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.