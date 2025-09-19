Wall Street: Με διαδοχικά ρεκόρ έκλεισε η «εβδομάδα της Fed»

Ράλι άνω του 3% σημείωσε η μετοχή της Apple.

Σε νέα ιστορικά υψηλά -για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση- ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Παρασκευής στους κυριότερους δείκτες της Wall Street, με την αμερικανική αγορά να κλείνει με τον πανηγυρικό τρόπο την «εβδομάδα της Fed», καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν με συνεχόμενα ρεκόρ την πρώτη μείωση των επιτοκίων εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2024.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 46.315 μονάδων, σημειώνοντας κέρδη 172 μονάδων ή 0,37%, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,49% στις 6.664 μονάδες. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει τις συναλλαγές με κέρδη 0,72% στις 22.631 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow ενισχύθηκε κατά 1%, ο S&P 500 κέρδισε 1,2% και ο Nasdaq έκλεισε υψηλότερα κατά 2,2%.

Στο ταμπλό των συναλλαγών, ράλι άνω του 3% σημείωσε η μετοχή της Apple, καθώς τα νέα iPhone 17 κυκλοφόρησαν σήμερα για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε μία σειρά αγορών σε Ευρώπη και Ασία.

Σημειώνεται πως η αμερικανική αγορά έκλεισε σε ιστορικά υψηλά την Πέμπτη, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα δύο μειώσεων στα επιτόκια μέσα στο 2025, παρά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ανέφερε πως η απόφαση για τη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης συνιστούσε «μείωση της διαχείρισης ρίσκου».

Χαρακτηριστικό του κλίματος ευφορίας που κυριαρχεί στην αγορά μετά την απόφαση της Fed, είναι πως την εβδομάδα που έληξε στις 17 Σεπτεμβρίου -εβδομάδα κατά την οποία είχε προεξοφληθεί σε μεγάλο βαθμό από τους επενδυτές η μείωση-, οι επενδυτές έριξαν 57,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές μετοχές - το μεγαλύτερο ποσό από τον Δεκέμβριο του 2024.