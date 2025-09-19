Ήπιες απώλειες στις ευρωαγορές - Εκτόξευση 30% για την Continental

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές, με τους επενδυτές να έχουν στρέψει στην προσοχή τους στην σημαντική τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Σι, με τον Αμερικανό πρόεδρο να σημειώνει πως είχαν μία παραγωγική συνομιλία.

Με ήπιες απώλειες ολοκλήρωσαν οι δείκτες στις ευρωαγορές σε μία άνευρη συνεδρίασης, με τους επενδυτές να έχουν στρέψει στην προσοχή τους στην σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι, με τον Αμερικανό πρόεδρο να σημειώνει πως είχαν μία παραγωγική συνομιλία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της επερχόμενης συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού και χαιρέτισε την πρόοδο προς την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για το TikTok. Η κινεζική εκδοχή της συνομιλίας μεταφέρει έναν διαφορετικό τόνο, με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua να μεταδίδει ότι ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε στη συνομιλία ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφύγουν τα περιοριστικά εμπορικά μέτρα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,16% στις 554,12 μονάδες με τον Euro Stoxx 50 να κερδίζει 0,05% στις 5.459 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX διολίσθησε 0,12% στις 23.645 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε οριακή πτώση 0,01% στις 7.853 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,12% στις 9.216 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε οριακά «πράσινος» στις 42.312 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,92% στις 15.314 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Maersk υποχώρησε σχεδόν 6%, ενώ η εταιρεία logistics Kuehne + Nagel έκλεισε με πτώση 9,1%.

Αντίθετα, η Continental κατέγραψε άλμα σχεδόν 30%, καθώς η νέα αυτόνομη μονάδα της, η Aumovio έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, με τη μετοχή της νέας εταιρείας να κλείνει την ημέρα με άνοδο 10%, στα 38,50 ευρώ (45,36 δολάρια). Η UBS τόνισε τις δυνατότητες της Aumovio για επέκταση του περιθωρίου κέρδους από 2,5% το 2024 σε περίπου 5,3% το 2028.

Παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει πολλά διαφορετικά επίπεδα, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη είναι ανθεκτική σύμφωνα με το outlook ενώ οι αγορές εργασίας όλων των κρατών - μελών, παρουσιάζουν ισχυρές αποδόσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.

Παράλληλα, τόνισε πως «ο καθένας από εμάς γνωρίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να ενισχυθεί» καθώς «υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την οικονομική απόδοση της Ευρωζώνης στην παγκόσμια σκηνή», όπως υπογράμμισε.

Στο πεδίο των «μάκρο», οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία υποχώρησαν κατά 2,2% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, ενώ μηνιαίως το ποσοστό αποκλιμακώθηκε κατά 0,5%. Κύριος παράγοντας για την ετήσια βουτιά ήταν οι τιμές της ενέργειας, που μειώθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών επίσης σημείωσαν πτώση 1%. Αντίθετα, οι τιμές κεφαλαιουχικών, καταναλωτικών και διαρκών αγαθών ανέβασαν στροφές τον Αύγουστο, με άνοδο 1,8%, 3,3% και 1,7% αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ξεπέρασε τις προβλέψεις ο δημόσιος δανεισμός της Βρετανίας τον Αύγουστο, προκαλώντας πλήγμα στη Υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ενόψει του δύσκολου φθινοπωρινού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με το Bloomberg, το έλλειμμα ανέρχεται σε 18 δισ. λίρες (24,4 δισ. δολάρια), με το ποσό να είναι πολύ υψηλότερο από τις 12,5 δισ. λίρες που είχε προβλέψει το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης και αποτελεί το μεγαλύτερο δανεισμό για τον μήνα τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ωστόσο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Αύγουστο σε ένα καλοκαίρι ήπιας ανάπτυξης με τα βρετανικά νοικοκυριά να αρχίζουν να ξεπερνούν τον αντίκτυπο των φορολογικών αυξήσεων των Εργατικών. Ο όγκος αγαθών που πωλείται διαδικτυακά και σε φυσικά καταστήματα ενισχύθηκαν κατά 0,5%, επαναλαμβάνοντας την αναθεωρημένη άνοδο του Ιουλίου, Ο καλός καιρός ενίσχυσε τις πωλήσεις ένδυσης και αρτοποιίας, αντισταθμίζοντας πτώσεις σε καταστήματα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.