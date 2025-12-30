Επένδυση 54 εκατ. ευρώ για την Παιδεία στην Κρήτη

Πρόκειται για το «Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) στο Ηράκλειο, ύψους 34 εκατ. ευρώ και το νέο Γυμνάσιο-Λύκειο Κισσάμου στα Χανιά, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Στη χρηματοδότηση δύο εμβληματικών σχολικών συγκροτημάτων συνολικού προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, υπέγραψε τις προσκλήσεις για τη δημιουργία δύο σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το «Πράσινο» Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) στο Ηράκλειο, ύψους 34 εκατ. ευρώ και το νέο Γυμνάσιο-Λύκειο Κισσάμου στα Χανιά, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Αρναουτάκης χαρακτήρισε το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ως το μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ κατά την υπογραφή της πρόσκλησης, έστειλε μήνυμα ενότητας, επισημαίνοντας πως η επιτυχία αυτών των εμβληματικών έργων είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Διαχειριστικής Αρχής. «Όταν είμαστε ενωμένοι, όλοι μαζί κερδίζουμε. Ποτέ δεν κερδίζει ένας», δήλωσε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας παράλληλα πως η δημοπράτηση από τις Κτιριακές Υποδομές (ΚΤΥΠ) αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε και υπέγραψε και την ένταξη του Γυμνασίου-Λυκείου στο Καστέλι Κισσάμου και στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με προϋπολογισμό 20.000.000 ευρώ, ενισχύοντας τη στρατηγική θωράκιση της νέας γενιάς μ' ένα έργο που γίνεται πράξη μετά από πολλές προσπάθειες.

Το νέο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας θα ανεγερθεί στις Βούτες Ηρακλείου, εντός της πανεπιστημιούπολης, γεγονός που ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης χαρακτήρισε ως την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας πολλών ετών που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία. Τη μοναδικότητα του σχολείου σε εθνικό επίπεδο υπογράμμισε ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανώλης Καρτσονάκης, περιγράφοντας ένα «σχολείο κόσμημα» που θα περιλαμβάνει οκτώ διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές, από Νηπιαγωγείο έως Λύκειο, με ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα.

Στη διάρκεια της υπογραφής σήμερα 30-12-2025, ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η τοποθέτηση των εκπροσώπων των Συλλόγων Γονέων, καθώς η σημερινή εξέλιξη τερματίζει μια αναμονή 15 ετών. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων ΣΕΠ Ηρακλείου Άννα Ψωμά έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή που προσφέρει στα παιδιά το διεθνές κύρος του Ευρωπαϊκού Baccalaureate, ενώ ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου Αντώνης Περισυνάκης σημείωσε πως με αυτές τις υποδομές, το Ηράκλειο καθίσταται το εθνικό κέντρο της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στη χώρα.

Στην υπογραφή παραβρέθηκαν επίσης η εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη Μπελαδάκη και η διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, Ανδρονίκη Σπαθαράκη.

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο, όπως σημειώθηκε, θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας («Πράσινο» σχολείο) και θα είναι πλήρως προσβάσιμο για ΑμεΑ.

