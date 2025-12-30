Υγεία

Οι 10 λόγοι για τους οποίους λαχταράς ένα σνακ πριν τον ύπνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι 10 λόγοι για τους οποίους λαχταράς ένα σνακ πριν τον ύπνο
Το να τρώτε σνακ το βράδυ μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Δείτε ποιοι είναι αυτοί.

Το βραδινό αίσθημα πείνας ή η έντονη επιθυμία για ένα σνακ λίγο πριν τον ύπνο είναι κάτι που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει.

Ενώ η ημέρα πλησιάζει στο τέλος της και το σώμα ετοιμάζεται να ξεκουραστεί, το μυαλό φαίνεται να στρέφεται προς το φαγητό — συχνά με έντονη λαχτάρα για κάτι γλυκό ή αλμυρό. Είναι όμως πραγματική πείνα ή απλώς μια συνήθεια που έχει παγιωθεί με τον χρόνο;

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα

Οικονομικό έγκλημα της γενιάς μας το... food waste

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider