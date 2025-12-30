Συνεχίζεται το «ρόλερ κόστερ» για το ασήμι - Άλμα άνω του 5% μετά τις χθεσινές απώλειες

Ανακτά τα κέρδη του το ασήμι μετά τη χθεσινή «βουτιά» κατά 8,4% που σημείωσε αφού άγγιξε το νέο ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων.

Συνεχίζεται το «ρόλερ κόστερ» για τα πολύτιμα μέταλλα, ιδίως για το ασήμι, το οποίο έκανε "rebound" από τις χθεσινές βαριές απώλειες και σημειώνει κέρδη μεγαλύτερα από 5% την Τρίτη.

Ειδικότερα, στην αγορά σποτ το ασήμι προσθέτει 5,7% στα 74,50 δολάρια ανά ουγγιά, απέχοντας παρόλα αυτά αρκετά από το ιστορικό υψηλό των 83,62 δολαρίων που είχε σημειώσει νωρίτερα στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες όλα τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν βαριές απώλειες. Συγκεκριμένα, στην αγορά σποτ το ασήμι σημείωσε πτώση 8,4% στα 72,51 δολάρια ανά ουγγιά. Πρόκεται για τη μεγαλύτερη μεταβολή από υψηλό σε χαμηλό από τον Αύγουστο του 2020, όταν υποχώρησε κατά 16,85%.

Η πλατίνα έκανε «βουτιά» σχεδόν 13% στα 2.134,59 δολάρια/ουγγιά, αφού άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων νωρίτερα ενδοσυνεδριακά. Το παλλάδιο «κατρακύλησε» κατά 15% στα 1.636,80 δολάρια/ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού στην αγορά σποτ διολίσθησαν 4,2% στα 4.340,52 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από το ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων που είχαν σημειώσει την Παρασκευή, ενώ τα futures στις ΗΠΑ για την παράδοση Φεβρουαρίου απώλεσαν 4,3% στα 4.358,60 δολάρια.

Ωστόσο, τα κέρδη των εμπορευμάτων ενδέχεται να μην είναι τόσο σημαντικά το 2026 όσο ήταν φέτος, σύμφωνα με τον Florian Ielpo, επικεφαλής μακροοικονομικών αναλύσεων της Lombard Odier Investment Managers. Με την αναμενόμενη «επανεκκίνηση» της ανάπτυξης σε πολλές χώρες το 2026, τα πολύτιμα μέταλλα και ο χαρακτήρας τους ως ασφαλές καταφύγιο ενδέχεται να χάσουν μέρος της «λάμψης» τους.

Τα πολύτιμα μέταλλα είχαν μια εξαιρετική χρονιά, χάρη σε πολλούς παράγοντες. Ως ασφαλή καταφύγια, ο χρυσός και το ασήμι επωφελήθηκαν από τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις. Θεωρούνται επίσης ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ καθιστά επίσης τα μέταλλα φθηνότερα και πιο ελκυστικά για τους ξένους αγοραστές.

Οι αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων και οι ανησυχίες για τους περιορισμούς στην προσφορά έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.