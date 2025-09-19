Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Σι: «Nα αποφύγουμε τα περιοριστικά εμπορικά μέτρα»

Μία πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών, εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφύγουν τα περιοριστικά εμπορικά μέτρα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σε μια πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών που προσπάθησαν να μετριάσουν τις εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο Σι είπε επίσης στον Τραμπ ότι η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις επιθυμίες των επιχειρήσεων καθώς επιδιώκουν να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης TikTok της ByteDance Ltd. και θα ήθελε να δει αυτές τις εταιρείες να βρίσκουν μια λύση στο ζήτημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Xinhua.

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως θετικές και ρεαλιστικές και ανέφερε ότι ο Σι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο θα μπορούσαν να χειριστούν τα ζητήματα που προκύπτουν μεταξύ των χωρών, ενώ παράλληλα πρότεινε ότι οι ΗΠΑ προσφέρουν ένα δίκαιο περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Η σημαντική τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής ήταν η πρώτη συνομιλία μεταξύ των ηγετών από τον Ιούνιο. Το μέλλον του TikTok και μια πιθανή παράταση μιας τρέχουσας εμπορικής συμφωνίας που αίρει ορισμένους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές ήταν ψηλά στην ατζέντα, με την Κίνα και τις ΗΠΑ να βρίσκονται σε αντιπαράθεση σχετικά με τους εμπορικούς περιορισμούς που περιορίζουν βασικούς κλάδους όπως οι ημιαγωγοί και οι σπάνιες γαίες.

Πριν από την πολυαναμενόμενη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ανέμενε να καταλήξει σε συμφωνία για το μέλλον της δημοφιλούς πλατφόρμας. Η συνομιλία της Παρασκευής ακολούθησε διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, και του Κινέζου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ στη Μαδρίτη, οι οποίες απέδωσαν τη συμφωνία-πλαίσιο για την απόσχιση των δραστηριοτήτων TikTok της ByteDance στις ΗΠΑ.

Εκτός από το TikTok, οι δύο χώρες διαφωνούν επίσης για την πρόσβαση της κατασκευάστριας τσιπ Nvidia στην Κίνα, η οποία επί του παρόντος παρεμποδίζεται από τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ και τις κινεζικές προσπάθειες να περιορίσουν την τοπική ζήτηση για τα προϊόντα της.

Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 32 εταιρείες στον κατάλογο οντοτήτων τους στις αρχές Σεπτεμβρίου και η Κίνα απάντησε με νέες έρευνες για αμερικανικά κατασκευασμένα τσιπ.