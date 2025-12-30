5 ορεινοί προορισμοί για τις πρώτες αποδράσεις της νέας χρονιάς

Η νέα χρονιά ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο, με αποδράσεις σε χιονισμένα τοπία και γραφικά χωριά που βρίσκονται σε μερικά από τα πιο ωραία ορεινά μέρη της Ελλάδας.

Η αρχή μιας νέας χρονιάς αποτελεί μια καλή αφορμή για μικρές αποδράσεις που μας γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες.

Τα βουνά της Ελλάδας με τα γραφικά χωριά, την πλούσια φύση και τα εντυπωσιακά τοπία, αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αφήσουν πίσω την ένταση της καθημερινότητας και να αναπνεύσουν καθαρό οξυγόνο.

Από τα πετρόκτιστα ορεινά σπίτια στις πλαγιές μέχρι τις μαγευτικές λίμνες και τα φαράγγια, οι ορεινοί προορισμοί από την Ήπειρο ως την Πελοπόννησο προσφέρουν εμπειρίες που συνδυάζουν φύση, παράδοση και ζεστή φιλοξενία.

