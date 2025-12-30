Πολιτική | Διεθνή

Ιράν: Απειλεί με «σκληρά» αντίποινα απέναντι σε όποια επιθετική ενέργεια

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση μετά τη δήλωση Τραμπ.

Η απάντηση του Ιράν σε όποια επιθετική ενέργεια θα είναι σκληρή, προειδοποίησε σήμερα μέσα από το Χ ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, μια ημέρα μετά την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιθανό πλήγμα στη χώρα.

Χθες Δευτέρα ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ πιθανόν να υποστηρίξουν ένα νέο μεγάλο πλήγμα εναντίον της Τεχεράνης αν η τελευταία ξεκινήσει εκ νέου το πρόγραμμά της βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων.

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση μετά τη δήλωση Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ιράν
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
