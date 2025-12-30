Ειδήσεις | Ελλάδα

Από τις φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη: Το 2025 μέσα από 9 φωτογραφίες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Από τις φωτιές στις μεγάλες διαδηλώσεις για τα Τέμπη: Το 2025 μέσα από 9 φωτογραφίες
Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα που κατέγραψε τη χρονιά που φεύγει ο φωτογραφικός φακός.

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2025 κάνουμε μια μικρή αναδρομή σε γεγονότα που κατέγραψε τη χρονιά που φεύγει ο φωτογραφικός φακός. Πολιτικά γεγονότα, κοινωνικές κρίσεις και εικόνες ανθρώπινης δοκιμασίας, στιγμές έντασης και στιγμές που δοκίμασαν αντοχές.

Από το μαζικό συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τέμπη τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αλλά και τις σκανδαλώδεις καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο φακός κατέγραψε τα γεγονότα που σημάδεψαν τον δημόσιο διάλογο.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα

Οικονομικό έγκλημα της γενιάς μας το... food waste

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider