Παιχνίδια εξουσίας και επίδειξη δύναμης στην Ταϊβάν

Εχθρική στάση από Τόκιο σε Πεκίνο. Πωλήσεις όπλων αξίας 11 δισ. δολαρίων από Τραμπ σε Ταϊβάν. Η «κόκκινη γραμμή» της Κίνας και οι κολοσσιαίες στρατιωτικές ασκήσεις.

Τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ταϊβάν δοκιμάζει η Κίνα μέσα από τις αιφνιδιαστικές στρατιωτικές ασκήσεις με την κωδική ονομασία «Αποστολή Δικαιοσύνης 2025 - Justice Mission 2025» καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν αναπτύξει «αντιτορπιλικά, φρεγάτες, καταδιωκτικά, βομβαρδιστικά και drones» στο πλαίσιο των γυμνασίων, που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση «πραγματικών πυρών εναντίον θαλάσσιων στόχων βόρεια και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν».

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός πραγματοποίησε για δεύτερη ημέρα πλήθος ασκήσεων την Τρίτη, προσομοιώνοντας τον αποκλεισμό της Ταϊβάν, μιας από τις πιο πολυσύχναστες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο. Στο πλαίσιο της «Αποστολής Δικαιοσύνης 2025» το Πεκίνο εξαπέλυσε πραγματικά πυρά που περιβάλλουν τον παγκόσμιο κόμβο τσιπ, «βρυχώμενο» ώστε να ακούσει η Ουάσιγκτον.

Για πρώτη φορά από τότε που η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι επισκέφθηκε την Ταϊπέι πριν από τρία χρόνια, η Κίνα ανακοίνωσε ζώνες ασκήσεων που εισχωρούν στα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν και προειδοποιήσεις για απαγόρευση πτήσεων. Επιπλέον, η Κίνα εκτόξευσε βλήματα μεγάλου βεληνεκούς στο Στενό της Ταϊβάν - κάτι που δεν είχε κάνει από το 2022- ενώ ορισμένοι πύραυλοι έπεσαν κοντά σε μια ευαίσθητη γραμμή που παρακολουθεί στενά η ηγεσία του νησιού.

Οι πτήσεις προς τα υπεράκτια φυλάκια της Ταϊβάν διακόπηκαν, ενώ οι διεθνείς διαδρομές παρέμειναν ως επί το πλείστον ανεπηρέαστες. Οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών και των ναυτιλιακών εταιρειών σημείωσαν απώλειες καθώς ο δείκτης αναφοράς του χρηματιστηρίου του νησιού υποχώρησε, λόγω των πιέσεων στους τεχνολογικούς τίτλους και των ανησυχιών για τους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Οι ασκήσεις της Κίνας έρχονται καθώς ο Σι Τζινπίνγκ εντείνει την πίεση στην αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν, σε μια προσπάθεια να απομονώσει περαιτέρω το νησί, ενώ παράλληλα έχει εκκινήσει εκστρατείας κατά της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι που διεμήνυσε ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναπτύξει τον στρατό του με άλλα κράτη εάν το ΚΚΚ επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Πάντως, ο Τραμπ υποβάθμισε την κλιμάκωση της έντασης: «Κάνουν ναυτικές ασκήσεις εδώ και 20 χρόνια σε αυτήν την περιοχή», τόνισε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, επαινώντας την «εξαιρετική σχέση» του με τον Κινέζο ομόλογό του, ενώ παρατηρείται μια διπλωματική ώθηση από το Πεκίνο για τη σταθεροποίηση των δεσμών με τις ΗΠΑ, με την Ταϊβάν να θεωρείται ως κόκκινη γραμμή για τον Λευκό Οίκο.

Η Κίνα χαρακτήρισε τις ασκήσεις της ως μια προσπάθεια αποτροπής «εξωτερικών παρεμβάσεων» μετά την αποκάλυψη ενός πακέτου όπλων ύψους 11 δισ. δολαρίων για την Ταϊβάν από τις ΗΠΑ. «Η Κίνα ελπίζει να επηρεάσει τον υπολογισμό του Τραμπ και να τον πιέσει να εξετάσει είτε τη μείωση του μεγέθους των μελλοντικών στρατιωτικών πωλήσεων στην Ταϊβάν είτε την πώληση μόνο μη κρίσιμων οπλικών συστημάτων», εκτιμά ο Γουίλιαμ Γουάνγκ, ανώτερος αναλυτής για τη Βορειοανατολική Ασία στο International Crisis Group.

Μιλώντας σε συμπόσιο την Τρίτη, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι πρότεινε ένα «νέο παράδειγμα θετικής αλληλεπίδρασης» με την Ουάσινγκτον. Ενώ η Κίνα επιδιώκει μια σταθερή σχέση, δεν θα υποχωρήσει σε βασικά ζητήματα, ξεκαθάρισε, περιγράφοντας την Ταϊβάν ως «τον πυρήνα των βασικών συμφερόντων της πατρίδας μου». Ο στρατός της Κίνας πίεσε την Ταϊβάν από όλες τις πλευρές. Κοντά στα βόρεια και νότια άκρα του νησιού, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν καθορισμένα ύδατα.

Αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά, εν τω μεταξύ, δοκίμασαν την ικανότητά τους να ελέγχουν τις θάλασσες και τους αιθέρες του νησιού εξασκώντας την εκδίωξη των εχθρικών δυνάμεων και επιθέσεις σε εισβάλλοντα αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια. Στα ανατολικά της Ταϊβάν, αμφίβια πλοία εφόδου και drones προσομοίωσαν παραβίαση της εχθρικής γραμμής και κατάληψη βασικών λιμένων ενώ πολεμικά πλοία περικύκλωσαν την περιοχή από όλες τις πλευρές.

Η Κίνα προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι η Ταϊβάν είναι εσωτερική της υπόθεση, επισημαίνει ο Ράιαν Χας, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης και ανώτερος συνεργάτης στο Brookings Institution. «Η στάση από το Τόκιο και το πακέτο πώλησης όπλων του Τραμπ στην Ταϊβάν έχουν προκαλέσει ένα τεράστιο κενό στις προσπάθειες της Κίνας. Η κλίμακα και το εύρος των στρατιωτικών ασκήσεων αποσκοπούν στο να καταδείξουν την ικανότητα του Πεκίνου να ανακτήσει την πρωτοβουλία» συμπλήρωσε.