Ελληνικά ομόλογα: Η λίστα με τους primary dealers για το 2026

Τη λίστα με τους βασικούς διαπραγματευτές (primary dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).
Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με αριθμό πρωτοκόλλου 222217 ΕΞ 2025/19.12.2025 χορηγήθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 στα ακόλουθα 18 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα (με αλφαβητική σειρά):
ALPHA BANK SA
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
BNP PARIBAS SA
BofA SECURITIES EUROPE SA
CITIBANK EUROPE PLC
COMMERZBANK AG
DEUTSCHE BANK AG
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
EUROBANK SA
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
HSBC CONTINENTAL EUROPE
INTESA SANPAOLO S.p.A
JP MORGAN SE
MORGAN STANLEY EUROPE SE
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
SOCIETE GENERALE
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
UBS EUROPE SE