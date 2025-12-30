Ελληνικά ομόλογα: Η λίστα με τους primary dealers για το 2026

Τη λίστα με τους βασικούς διαπραγματευτές (primary dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Τη λίστα με τους βασικούς διαπραγματευτές (primary dealers) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με αριθμό πρωτοκόλλου 222217 ΕΞ 2025/19.12.2025 χορηγήθηκε η ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά το έτος 2026 στα ακόλουθα 18 χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα (με αλφαβητική σειρά):

ALPHA BANK SA

BARCLAYS BANK IRELAND PLC

BNP PARIBAS SA

BofA SECURITIES EUROPE SA

CITIBANK EUROPE PLC

COMMERZBANK AG

DEUTSCHE BANK AG

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

EUROBANK SA

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE

HSBC CONTINENTAL EUROPE

INTESA SANPAOLO S.p.A

JP MORGAN SE

MORGAN STANLEY EUROPE SE

NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH

SOCIETE GENERALE

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

UBS EUROPE SE