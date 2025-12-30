Ειδήσεις | Ελλάδα

Εισβολή κρύου από Τετάρτη - Στα «λευκά» και η Αττική

Με τσουχτερό κρύο και χιόνια στα ορεινά θα είναι το σκηνικό του καιρού από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (30/12) έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Μάλιστα, χιόνια αναμένεται να πέσουν και στην Αττική, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, από το βράδυ της Τετάρτης (31/12) έως το πρωί της πρώτης μέρας του νέου έτους.

