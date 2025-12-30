Χαλκός: Προς την καλύτερη χρονιά του από το 2009 - Οι παράγοντες που εκτοξεύουν τις τιμές

Αναλυτές υποστηρίζουν πως το ράλι του χαλκού μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, λόγω των ανησυχιών για την προσφορά και την παγκόσμια επέκταση των data centers.

Τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο σε διάστημα άνω των δέκα ετών οδεύει να καταγράψει ο χαλκός με ώθηση από τις αναταράξεις στην προσφορά, την αποδυνάμωση του δολαρίου, τις βελτίωσης των προοπτικών ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας και των τεράστιων δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως μεταδίδει το CNBC, οι αναλυτές υποστηρίζουν πως το ράλι του χαλκού μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, κυρίως λόγω των ανησυχιών που δημιουργούνται για την προσφορά και την παγκόσμια επέκταση των data centers.

Οι τιμές του χαλκού παράδοσης τριμήνου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) σημείωσαν άνοδο 1,5% στα 12.405 δολάρια ανά μετρικό τόνο την Τρίτη, υποχωρώντας από το ρεκόρ που κατέγραψε στην προηγούμενη συνεδρίαση αγγίζοντας τα 12.960 δολάρια.

Το συμβόλαιο αναφοράς του χαλκού έχει κερδίσει περίπου 41% φέτος και βρίσκεται σε πορεία για το καλύτερό του έτος από το 2009, όταν βρέθηκε πάνω από 140% υψηλότερα καθώς οι χώρας βγήκαν από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Στη Νέα Υόρκη, οι τιμές του χαλκού έχουν αυξηθεί πάνω από 40% από τις αρχές του 2025, σημειώνοντας επίσης το μεγαλύτερο άλμα από το 2009 όταν είχε ενισχυθεί κατά 137,3%.

Η ζήτηση για χαλκό θεωρείται ευρέως δείκτης της οικονομικής υγείας. Το μέταλλο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το οικοσύστημα της ενεργειακής μετάβασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και ανεμογεννητριών.

Πράγματι, η ηλεκτροδότηση, η επέκταση του δικτύου και η κατασκευή data centers, απαιτούν τεράστιες ποσότητες χαλκού για την καλωδίωση, την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις υποδομές ψύξης.

«Ο χαλκός έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ τώρα τα κέντρα δεδομένων αποτελούν τη μεγάλη ιστορία ανάπτυξης», ανέφερε ο Ian Roper, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην Astris Advisory Japan KK.

Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Αναλυτές της JPMorgan τόνισαν σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου ότι οι τιμές χαλκού στο LME έχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου το επόμενο έτος, προβλέποντας μέσο όρο στην τιμή του χαλκού για το δεύτερο τρίμηνο τα 12.500 δολάρια ανά μετρικό τόνο.

Η τράπεζα της Wall Street επισήμανε ότι αναμένει ο χαλκός να κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 12.075 δολάρια ανά μετρικό τόνο για όλο το 2026, επικαλούμενη ότι η αύξηση της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων αποτελεί έναν «εξαιρετικά επίκαιρο» κίνδυνο.

Από την άλλη, αμαλυτές της Goldman Sachs Research σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, τονίζουν ότι οι τιμές του χαλκού στο LME θα παραμείνουν στο εύρος των 10.000 έως 11.000 δολαρίων καθώς η ισχυρή ζήτηση από τον τομέα των δικτύων και των υποδομών «υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η άμυνα» θα εμποδίσει τις τιμές να πέσουν κάτω από τα 10.000 δολάρια.