Στο μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί του άνω του 1 έτους το αλουμίνιο

Ράλι στις τιμές αλουμινίου με το βλέμμα στη Fed - Ανοδικό σερί επτά ημερών.

Άνοδο για έβδομη διαδοχική συνεδρίαση καταγράφει το αλουμίνιο ενόψει της συνάντησης της FOMC της Fed (16-17 Σεπτεμβρίου) που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση επιτοκίων.

Το αλουμίνιο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) ενισχύεται παράλληλα με τον ψευδάργυρο και το νικέλιο, σε τροχιά για το μεγαλύτερο σερί κερδών του εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Οι τιμές του κερδίζουν έως και 0,6% στα 2.705 δολάρια τον τόνο - σε υψηλό από τον Μάρτιο.

Οι επενδυτές περιμένουν την Fed την Τετάρτη, με τις προσδοκίες για νομισματική χαλάρωση που θα επηρεάσει το δολάριο και θα ενισχύσει τα βιομηχανικά μέταλλα να κερδίζουν έδαφος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το αλουμίνιο έχει υποστηριχθεί τις τελευταίες εβδομάδες από την διεθνή συρρίκνωση των αποθεμάτων, τροφοδοτώντας ανησυχίες για την προσφορά παγκοσμίως.