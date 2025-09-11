Διστακτική άνοδος στο ΧΑ προς τις 2.040 μονάδες

Ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι ElvalHalcor, Helleniq Energy και Viohalco.

Upd. 15:54

Επιλεκτικές κινήσεις, με το ενδιαφέρον στραμμένο στις εγχώριες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, συνθέτουν την εικόνα στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, όπου είναι εμφανής ωστόσο η γενικότερη απουσία καταλυτών.

Με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ επιχειρεί μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, κινούμενος σε εύρος διακύμανσης που οριακά ξεπερνά τις 17 μονάδες.

Στο επίκεντρο και η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, όπως αναμενόταν. Η ΕΚΤ για το 2025 αναμένει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 2,1% και την ανάπτυξη στο 1,2%.

Από το πεδίο των μάκρο, ξεχωρίζουν και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,9%.

Κατά τα άλλα, όλα τα μεγάλα «μέτωπα» στο εξωτερικό παραμένουν ανοιχτά, με εκκρεμότητες σε Παρίσι, Μέση Ανατολή και Ουκρανικό...

Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.038 μονάδες με άνοδο 0,32%, ενώ μικρά κέρδη 0,16% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης στις 2.217,69 μονάδες. Στη σύνθεση του δεύτερου ξεχωρίζουν τα κέρδη 2,31% της Credia στα 1,50 ευρώ.

Συνολικά 75 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 36 που υποχωρούν και 42 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τζίρο που λίγο πριν τις 16:00 διαμορφώνεται σε 123,2 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 26,77 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της Helleniq Energy, με φόντο τον διαγωνισμό για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, που ενισχύεται 2,90% στα 8,51 ευρώ. Με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν οι Viohalco, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Έξι τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι: Optima, ΔΑΑ, Τρ Κύπρου, Aegean και EvalHalcor και Lamda Development.



Σε αρνητικό έδαφος, η Σαράντης βρίσκεται στο -1,15% στα 13,78 ευρώ, ενώ κάτω από 1% υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι Τρ. Πειραιώς, Cenergy, Alpha Bank, Metlen, Eurobank και Coca-Cola HBC.

Πιο «καθαρή» η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου μόλις δύο μετοχές κινούνται πτωτικά, η ΕΧΑΕ στο -0,29% στα 6,95 ευρώ και η Intracom στο -0,15% στα 3,42 ευρώ. Ανοδικά ξεχωρίζει το +2,36% της Fourlis στα 4,55 ευρώ και ακολουθούν με κέρδη άνω του 1% οι Alumil, Quest και ΑΔΜΗΕ.