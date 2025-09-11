Αγορές | Χρηματιστήριο

Διστακτική άνοδος στο ΧΑ προς τις 2.040 μονάδες
Ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι ElvalHalcor, Helleniq Energy και Viohalco.

Επιλεκτικές κινήσεις, με το ενδιαφέρον στραμμένο στις εγχώριες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, συνθέτουν την εικόνα στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, όπου είναι εμφανής ωστόσο η γενικότερη απουσία καταλυτών.

Με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ επιχειρεί μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος, κινούμενος σε εύρος διακύμανσης που οριακά ξεπερνά τις 17 μονάδες.

Στο επίκεντρο και η σημερινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, όπως αναμενόταν. Η ΕΚΤ για το 2025 αναμένει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 2,1% και την ανάπτυξη στο 1,2%.

Από το πεδίο των μάκρο, ξεχωρίζουν και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ και έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 2,9%.

Κατά τα άλλα, όλα τα μεγάλα «μέτωπα» στο εξωτερικό παραμένουν ανοιχτά, με εκκρεμότητες σε Παρίσι, Μέση Ανατολή και Ουκρανικό...

Στο ταμπλό ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.038 μονάδες με άνοδο 0,32%, ενώ μικρά κέρδη 0,16% σημειώνει ο τραπεζικός δείκτης στις 2.217,69 μονάδες. Στη σύνθεση του δεύτερου ξεχωρίζουν τα κέρδη 2,31% της Credia στα 1,50 ευρώ.

Συνολικά 75 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 36 που υποχωρούν και 42 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τζίρο που λίγο πριν τις 16:00 διαμορφώνεται σε 123,2 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 26,77 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος της Helleniq Energy, με φόντο τον διαγωνισμό για τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης, που ενισχύεται 2,90% στα 8,51 ευρώ. Με κέρδη μικρότερα του 1% ακολουθούν οι Viohalco, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Έξι τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι: Optima, ΔΑΑ, Τρ Κύπρου, Aegean και EvalHalcor και Lamda Development.

Σε αρνητικό έδαφος, η Σαράντης βρίσκεται στο -1,15% στα 13,78 ευρώ, ενώ κάτω από 1% υποχωρούν, μεταξύ άλλων, οι Τρ. Πειραιώς, Cenergy, Alpha Bank, Metlen, Eurobank και Coca-Cola HBC.

Πιο «καθαρή» η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου μόλις δύο μετοχές κινούνται πτωτικά, η ΕΧΑΕ στο -0,29% στα 6,95 ευρώ και η Intracom στο -0,15% στα 3,42 ευρώ. Ανοδικά ξεχωρίζει το +2,36% της Fourlis στα 4,55 ευρώ και ακολουθούν με κέρδη άνω του 1% οι Alumil, Quest και ΑΔΜΗΕ.

