Αέριο: Αυξημένη η κατανάλωση – Κυριαρχία του LNG στις εισαγωγές

Tους έντεκα μήνες του 2025, η εγχώρια ζήτηση ήταν ενισχυμένη κατά 5.7%, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank. Πρώτη πηγή τροφοδοσίας το LNG, με δεύτερο το ρωσικό καύσιμο.

Αθροιστικά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου έφτασε τις 62.5 TWh, αυξημένη κατά 5,7% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024 και η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά από εκείνη του 2021, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank.

Πρώτος στην κατανάλωση ήταν ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με 44.2 TWh όπου καταγράφηκε ιστορικό υψηλό, ενώ σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024 η ζήτηση αερίου για ηλεκτρισμό αυξήθηκε κατά 8.2% (+3.4 TWh).

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο τομέας των δικτύων με 11.2 TWh και αύξηση 13,6% (+1.34 TWh) σε σχέση με πέρυσι, κατανάλωση που αντιστοιχεί επίσης σε ιστορικό υψηλό για το διάστημα των έντεκα μηνών. Τελευταίος ήταν ο τομέας της βιομηχανίας με 7.03 TWh τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 και μείωση 15,8% (-1.3 TWh) σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, ο ηλεκτρισμός διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο με 70,8% της συνολικής κατανάλωσης για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025. Ακολουθούν τα δίκτυα με μερίδιο 18% και η βιομηχανία με μερίδιο 11,3%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές τον Νοέμβριο 2025 ήταν 1.34 TWh και οι υψηλότερες του έτους. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών ήταν από την πύλη του Σιδηροκάστρου -από την οποία εισάγεται ρωσικό αέριο- με 1.06 TWh, ενώ οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή ήταν 0.28 TWh. Οι εξαγωγές από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν μηδενικές.

Αθροιστικά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 οι εξαγωγές ορυκτού αερίου έφτασαν τις 7.09 TWh. Tο συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο (93,6% ή 6.63 TWh) των εξαγωγών ήταν από την πύλη του Σιδηροκάστρου, ενώ μικρότερες ήταν οι ποσότητες που εξάχθηκαν από την πύλη της Κομοτηνής (0.44 TWh), και ελάχιστες από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (0.02 Twh).

Οι συνολικές εισαγωγές ορυκτού αερίου που κάλυψαν εγχώρια κατανάλωση τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 ήταν αθροιστικά 63.2 TWh και οι δεύτερες υψηλότερες ιστορικά γι’ αυτό το διάστημα μετά το 2021. Συγκριτικά με τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1% (+0.71 TWh), κυρίως λόγω των αυξημένων εισαγωγών LNG από την πύλη της Αγίας Τριάδας, που υπερκάλυψαν τη μείωση εισαγωγών ρωσικού αερίου αγωγού μέσω Σιδηροκάστρου και ρωσικού LNG.

Οι εισροές

Τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 οι εισαγωγές ρωσικού αερίου και οι εισαγωγές LNG βρέθηκαν πολύ κοντά σε ποσότητες. Ωστόσο, πρώτο ήταν το LNG από τις πύλες εισόδου της Αγίας Τριάδας και της Αμφιτρίτης με μερίδιο 44,9% (28.36 TWh) σημειώνοντας αύξηση 63,8% (+11.05 TWh) σε σχέση με τους πρώτους έντεκα μήνες του 2024.

Στη δεύτερη θέση ήταν το ρωσικό αέριο μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου με μερίδιο 39,3% και αθροιστικές εισαγωγές 24.81 TWh, εμφανίζοντας μείωση 26,9% (-9.15 TWh), σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Τελευταία σε εισαγωγές ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 15,9% (10.03 TWh). Οι εισαγωγές αζέρικου αερίου μέσω του αγωγού TAP και της πύλης της Νέας Μεσημβρίας έχουν μειωθεί κατά 10,6% (-1.2 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Οι «επιδόσεις» του Νοεμβρίου

H συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Νοέμβριο 2025 έπεσε στις 5.5 TWh, -2,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Η χρήση αερίου στον τομέα του ηλεκτρισμού και της βιομηχανίας μειώθηκε κατά 6,9% και 10,4% αντίστοιχα σε σχέση με τον Οκτώβριο, καταλήγοντας σε καταναλώσεις 3.7 TWh και 754 GWh αντίστοιχα. Ο τομέας των δικτύων ήταν ο μόνος που παρουσίασε αύξηση κατά 25,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καταλήγοντας σε κατανάλωση 1 TWh.

Η ηλεκτροπαραγωγή ήταν πρώτη στην κατανάλωση αερίου, ωστόσο για πρώτη φορά το τελευταίο επτάμηνο το μερίδιό του ηλεκτρισμού έπεσε κάτω από το 70% με μερίδιο 67,8%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα δίκτυα με μερίδιο 18.4%, ενώ στην τελευταία θέση ήταν η βιομηχανία με μερίδιο 13,7%.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024, η συνολική εγχώρια ζήτηση αερίου μειώθηκε κατά 17.9% (-1.2 TWh) με μεγαλύτερη ποσοστιαία τη μείωση στον τομέα των δικτύων (-21,9% ή -284 GWh). Η ζήτηση στην ηλεκτροπαραγωγή και στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 17,7% (-803 GWh) και κατά -12,8% (-111 GWh) αντίστοιχα.

Οι συνολικές εισαγωγές -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- έφτασαν τις 5.8 TWh τον Νοέμβριο 2025 και υψηλό τετραμήνου, καταγράφοντας αύξηση 2,1% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Οι εισαγωγές LNG από την πύλη της Αγίας Τριάδας ανέβηκαν στην πρώτη θέση εισαγωγών με 2.55 TWh και αύξηση 10,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στη δεύτερη θέση έπεσε το ρωσικό αέριο μέσω αγωγού από την πύλη Σιδηροκάστρου με 1.63 TWh και μείωση 33% σε σχέση με τον Οκτώβριο.