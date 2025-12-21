Κεφαλογιάννη: Νέο έτος ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2025

«Η Ελλάδα είναι μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως. Ήδη τα μηνύματα για το 2026 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι» αναφέρει.

«Η Ελλάδα είναι μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως. Ήδη τα μηνύματα για το 2026 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι» αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «για το ερχόμενο έτος έχουν ανακοινωθεί νέες αεροπορικές συνδέσεις (όπως για παράδειγμα οι απευθείας πτήσεις Dallas-Αθήνα και Νέο Δελχί-Αθήνα) και πακέτα διακοπών σε προορισμούς, όπως η Θεσσαλονίκη, και γενικά η ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και το Βόρειο Αιγαίο».

Την ίδια ώρα, η στρατηγική του υπουργείου περιλαμβάνει, σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, «την περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το άνοιγμα της αγοράς της Ινδίας, από όπου αναμένεται να έχουμε στις αρχές του 2026 τις πρώτες απευθείας πτήσεις, και βέβαια τις αγορές της Ανατολικής Ασίας (Ν. Κορέα, Ιαπωνία) και της Μέσης Ανατολής».

Στην συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κεφαλογιάννη αναλύει τις σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για τον τουρισμό ενώ αναφορά κάνει και στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο υπογραμμίζοντας ότι «έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση πάνω στο σχέδιο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, συστηματοποιήθηκε η πληθώρα σχολίων και πολλά από αυτά αποτυπώθηκαν στις διατάξεις της. Είμαστε τώρα στη φάση της διαβούλευσης για τη μελέτη επιβάρυνσης των περιοχών Natura 2000. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, θα υπογραφεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την Μαρία Τσιβγέλη:

ΕΡ: Κάνοντας ένα απολογισμό για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2025, ποια είναι η μέχρι σήμερα εικόνα για τις εισπράξεις και την εισερχόμενη τουριστική κίνηση; Πώς εκτιμάτε ότι θα κλείσει η χρονιά;

ΑΠ: Τα στοιχεία εννεαμήνου για το 2025 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) αποτυπώνουν μια σαφή δυναμική, ιδίως ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 - της έως σήμερα χρονιάς ρεκόρ. Ταυτόχρονα, για το ίδιο διάστημα είχαμε αύξηση των αφίξεων κατά 4%.

Θετική είναι και η εικόνα από την επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η οποία σημείωσε νέα αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης κατά τους χειμερινούς και «πλάγιους» μήνες επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε προορισμό για όλο το χρόνο.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής κίνησης είναι και η αύξηση, ιδίως των εισπράξεων, από την ταξιδιωτική αγορά των ΗΠΑ. Στο εννεάμηνο του 2025 είχαμε αύξηση 12% περίπου στις εισπράξεις και 5,6% στις αφίξεις. Ταυτόχρονα ενισχύεται σταθερά η αεροπορική συνδεσιμότητα, με νέες απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα από μεγάλα αστικά κέντρα των ΗΠΑ οι οποίες έφτασαν το 2025 τις 103.

Συνολικά, λοιπόν, αναμένεται ότι το 2025 θα είναι η νέα χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στη χώρα μας.

ΕΡ: Ποια είναι τα μηνύματα από τη διεθνή τουριστική αγορά και τις αφίξεις για το 2026;

ΑΠ: Η Ελλάδα είναι μέσα στους 10 πλέον επισκέψιμους προορισμούς παγκοσμίως. Ήδη τα μηνύματα για το 2026 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι.

Για το ερχόμενο έτος έχουν ανακοινωθεί νέες αεροπορικές συνδέσεις (όπως για παράδειγμα οι απευθείας πτήσεις Dallas-Αθήνα και Νέο Δελχί-Αθήνα) και πακέτα διακοπών σε προορισμούς, όπως η Θεσσαλονίκη, και γενικά η ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και το Βόρειο Αιγαίο.

Ασφαλώς όμως η πρόοδος του ελληνικού τουρισμού δεν αξιολογείται μόνο βάσει καταμέτρησης αφίξεων σε δύο ή τρεις χρονιές. Στόχος της στρατηγικής μας είναι η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Με προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την επιστροφή του οφέλους από τον τουρισμό στους πολίτες και στις τοπικές κοινωνίες, με τρόπο δίκαιο και ανταποδοτικό.

ΕΡ: Ποιες είναι οι νέες αγορές στόχος και πώς προχωρά το σχέδιο προώθησης και προβολής της χώρας;

ΑΠ: Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το άνοιγμα της αγοράς της Ινδίας, από όπου αναμένεται να έχουμε στις αρχές του 2026 τις πρώτες απευθείας πτήσεις, και βέβαια τις αγορές της Ανατολικής Ασίας (Ν. Κορέα, Ιαπωνία) και της Μέσης Ανατολής.

Υλοποιούμε μία πολυδιάστατη στρατηγική προώθησης της τουριστικής μας προσφοράς με στόχο την ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού αντιθέσεων και εναλλαγών, που μπορεί να προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στην κατεύθυνση της προώθησης της γαστρονομίας στη χώρα μας, πριν λίγες μέρες ο ΕΟΤ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον διεθνούς φήμης οδηγό εστιατορίων Michelin Guide. Για το 2026 θα γίνει εκ νέου επιλογή εστιατορίων για την Αθήνα, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται η Θεσσαλονίκη καθώς και η Σαντορίνη.

Σημαντικός άξονας της πολιτικής μας, είναι βεβαίως και η ψηφιοποίηση των εργαλείων τουριστικής προώθησης και προβολής.

Το 2026 ολοκληρώνεται ο επανασχεδιασμός της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης, του Visitgreece.gr, το οποίο θα αξιοποιεί τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η επαυξημένη πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται το έργο με το οποίο αναπτύσσουμε ψηφιακές πλατφόρμες προβολής ειδικών μορφών τουρισμού όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αγροτουρισμός και ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, καθώς και ο ορεινός και χειμερινός τουρισμός.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να προωθούμε συνεργασίες με tour operators και αεροπορικές εταιρείες, ταξίδια εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού και δημοσιογράφους, καθώς και συνεργασίες με επιδραστικά μέσα διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Με τις δράσεις αυτές αναδεικνύουμε με σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο το σύνολο της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην Ελλάδα.

ΕΡ: Ποιες είναι οι σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου για τον τουρισμό και τι αφορούν;

ΑΠ: Η πολιτική μας βασίζεται στο τρίπτυχο «ποιότητα, βιωσιμότητα, ισορροπία». Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2025 προχωρήσαμε σε σημαντικές και στοχευμένες παρεμβάσεις στη νομοθεσία.

Θεσμοθετήσαμε ένα νέο, υποχρεωτικό σύστημα αξιολόγησης και κατάταξης των ξενοδοχείων με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση, το οποίο επεξεργάστηκαν το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το σύστημα αυτό εστιάζει στη βιώσιμη διαχείριση και εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων.

Παράλληλα, στο πεδίο της ρύθμισης της οικονομίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, και σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων της κυβέρνησης, θεσμοθετήσαμε το πλαίσιο που θέτει ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας.

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται ήδη από την 1η Οκτωβρίου. Στόχος μας δεν είναι ο περιορισμός της δραστηριότητας, αλλά η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και η προστασία της ποιότητας της διαμονής. Και ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες και νομιμότητα για όλους.

Ακόμη, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού, θεσμοθετήσαμε τη δυνατότητα ανάπτυξης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, πέραν της χιονοδρομίας για τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, με πρόβλεψη για 12μηνη λειτουργία των αναβατήρων.

Επιπλέον, θεσμοθετήσαμε και τον «Προορισμό Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού». Ένα νέο τουριστικό προϊόν με πυρήνα ανάπτυξης τα χιονοδρομικά κέντρα. Μέσα στην έκτασή τους θα μπορούν να αναπτύσσονται ξενοδοχεία ήπιας δόμησης ή glamping, καθώς και ορειβατικά καταφύγια. Η ενίσχυση του ορεινού τουρισμού είναι για εμάς υψηλή προτεραιότητα. Το 2025 προχωρήσαμε ταυτόχρονα σε στοχευμένες ενέργειες προβολής, ενώ προωθήσαμε ταξίδια σε ορεινές περιοχές μέσω του προγράμματος τόνωσης του εσωτερικού τουρισμού «Τουρισμός για Όλους».

ΕΡ: Ο τουρισμός συνεχίζει να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις. Ωστόσο παραμένουν προκλήσεις όπως το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Πότε θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με αυτό;

ΑΠ: Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, μία μεταρρύθμιση μείζονος σημασίας, η οποία θα καθορίσει τη φυσιογνωμία της τουριστικής ανάπτυξης. Θέτει βασικές αρχές, κανόνες και προτεραιότητες για το πού και πώς πρέπει να αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα μας.

Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση πάνω στο σχέδιο της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, συστηματοποιήθηκε η πληθώρα σχολίων και πολλά από αυτά αποτυπώθηκαν στις διατάξεις της. Είμαστε τώρα στη φάση της διαβούλευσης για τη μελέτη επιβάρυνσης των περιοχών Natura 2000. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, θα υπογραφεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΕΡ: Πώς αντιμετωπίζει το υπουργείο το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στον τουρισμό; Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης;

ΑΠ: Η έλλειψη προσωπικού αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση, η οποία εντοπίζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Για εμάς στο υπουργείο Τουρισμού, η ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί το ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας.

Η στρατηγική μας εστιάζει στην ενδυνάμωση των εργαζομένων στον τουρισμό και στην ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προχωρήσαμε λοιπόν σε νομοθετικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη στελέχωση και λειτουργία των σχολών αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού.

Με νέα παρέμβασή μας, θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κτήρια των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου που διαθέτουν άδεια δόμησης ξενοδοχείου, αναβιώνοντας το μοντέλο συνύπαρξης ξενοδοχείου και εκπαιδευτικής μονάδας.

Επιπλέον, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα επανειδίκευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τουρισμό, με περισσότερους από 18.000 ωφελούμενους.

Ταυτόχρονα, με παρεμβάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, διασφαλίζουμε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με πρόβλεψη για στέγαση εργαζομένων, υποχρεωτική εφαρμογή της νέας εθνικής συλλογικής σύμβασης και εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στόχος είναι να καταστήσουμε την απασχόληση στον τουρισμό μια ελκυστική και συνειδητή επιλογή καριέρας.

