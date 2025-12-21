Περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες θέλει ο Ζελένσκι

«Κινούμαστε σε έναν αρκετά ταχύ ρυθμό και η ομάδα μας στη Φλόριντα εργάζεται με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους μετά τις συνομιλίες μεταξύ μιας ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών στο Μαϊάμι, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα εργάστηκε με Αμερικανούς διαπραγματευτές και πρόοδος καταγράφεται ταχέως, έγραψε ο Ζελένσκι. Έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες και ευχαρίστησε τη Νορβηγία για τη στήριξή της.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στο Βερολίνο την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα, οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική διευθέτηση εισήλθαν στον επόμενο γύρο στη Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ήθελαν να μεταφέρουν τα αποτελέσματα από το Βερολίνο στους Ρώσους εκπροσώπους. Σε μια αρχική δήλωση, ο διαπραγματευτής της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ μίλησε για εποικοδομητικές συζητήσεις. Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι αναμένονταν επίσης στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Πολλά εξαρτώνται από το εάν η Ρωσία νιώθει την ανάγκη να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο, έγραψε ο Ζελένσκι. Όμως, σε αυτό, η Μόσχα το μόνο που κάνει είναι να στέλνει αρνητικά μηνύματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές και πλήγματα εναντίον των ουκρανικών υποδομών.

Η Ρωσία πολεμά εναντίον της Ουκρανίας για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σχεδόν 1.300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σχεδόν 1.200 βόμβες ολίσθησης και εννέα πυραύλους και πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας μονάχα την περασμένη εβδομάδα.

Κρεμλίνο: «Δεν προετοιμάζεται» μια συνάντηση Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών απεσταλμένων

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι «δεν προετοιμάζεται» μια συνάντηση ανάμεσα στους Αμερικανούς, τους Ουκρανούς και τους Ρώσους απεσταλμένους, καθώς ξεχωριστές συνομιλίες διεξάγονται από την Παρασκευή στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, για την εξεύρεση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Προς το παρόν κανείς δεν έχει μιλήσει σοβαρά γι'αυτήν την πρωτοβουλία, και αυτή δεν προετοιμάζεται, εξ όσων γνωρίζω», σημείωσε ο διπλωματικός σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας Γιούρι Ουσάκοφ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι είναι βέβαιος πως οι πιθανότητες ειρήνευσης στην Ουκρανία δεν βελτιώθηκαν από τις αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις που έκαναν οι Ευρωπαίοι και το Κίεβο.

«Δεν πρόκειται για πρόβλεψη», είπε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Είμαι βέβαιος ότι οι προτάσεις που έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί σίγουρα δεν βελτιώνουν το κείμενο και δεν βελτιώνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροπρόθεσμης ειρήνης», πρόσθεσε.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συζητούν αλλαγές σε σειρά αμερικανικών προτάσεων για την εξεύρεση συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος οδεύει προς το πέμπτο έτος του, αν και δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι αλλαγές έχουν γίνει στις αρχικές προτάσεις των ΗΠΑ.

Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους χθες, Σάββατο, στο Μαϊάμι, στη Φλόριντα.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές και ότι θα συνεχιστούν σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ