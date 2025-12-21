Πολιτική | Διεθνή

Οι «εποικοδομητικές» συνομιλίες Ρωσίας-ΗΠΑ στο Μαϊάμι θα συνεχιστούν σήμερα

Τι δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ.
Τι δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διεξάγουν «εποικοδομητικές» συνομιλίες όσον αφορά πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που μαίνεται επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, που θα συνεχιστούν σήμερα στο Μαϊάμι, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Οι συνομιλίες προχωρούν με εποικοδομητικό τρόπο. Άρχισαν νωρίτερα (σ.σ. χθες Σάββατο) και θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, που διαπραγματεύεται με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ, και γαμπρό και σύμβουλο του αμερικανού προέδρου, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

