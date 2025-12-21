Λιανεμπόριο: Οι ξένες αλυσίδες που αναδιαμορφώνουν το σύγχρονο shopping

Νέα καταστήματα και online πλατφόρμες εμπορίου αναμορφώνουν το σύγχρονο retail. Ποια είναι η ταυτότητα των ξένων αλυσίδων. Τι επενδύσεις σχεδιάζουν στην Ελλάδα.

Το έδαφος για ένα εντελώς νέο τοπίο στο εγχώριο οικοσύστημα του λιανικού εμπορίου καλλιεργεί, τα τελευταία χρόνια, η «απόβαση» ολοένα και περισσότερων ξένων αλυσίδων ένδυσης, οι οποίες επιχειρούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα σε μια αγορά με μεγάλες προοπτικές.

Με παρακαταθήκη τα πολλά… χιλιόμετρα που έχουν γράψει στο διεθνές εμπόριο, κάποιες περισσότερο και κάποιες λιγότερο γνωστές αλυσίδες μόδας έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά το τελευταίο διάστημα, διεκδικώντας όχι μόνο σημαντικά μερίδια αλλά και πρωταγωνιστικό ρόλο στο κάδρο του ελληνικού retail.

Είτε με φυσικά καταστήματα, είτε ως αμιγώς online πλατφόρμες, αρκετές αλυσίδες κυρίως από την Πολωνία, την Τουρκία και εσχάτως από τη Γερμανία και την Ολλανδία, διεκδικούν περίοπτη θέση στα εγχώρια επιχειρηματικά δρώμενα.

Καθώς δε οι περισσότερες εξ αυτών είναι εκπτωτικές και εξυπηρετούν τις αρχές της γρήγορης μόδας (fast fashion), «κοιτάζουν» με αξιώσεις τους πολυεθνικούς γίγαντες Zara και H&M, ενώ ενισχύουν κατακόρυφα τον ανταγωνισμό έναντι των ελληνικών επιχειρήσεων που προσπαθούν να θωρακίσουν τον δικό τους χώρο στο εγχώριο retail.

Μάλιστα, οι ξένοι «παίκτες» που έρχονται στη χώρα μας ξεδιπλώνουν δυναμικά τα επενδυτικά τους σχέδια επί ελληνικού εδάφους, αναπτύσσοντας οι περισσότεροι εξ αυτών καταστήματα απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα με θεαματικούς ρυθμούς και αναδεικνύοντας τη χώρα μας σε ένα πραγματικό hot spot της λιανικής.

Η lululemon έρχεται στην Ελλάδα το 2026

Τα σχέδια για την είσοδό της το 2026 σε έξι νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες η lululemon, το δημοφιλές brand από τον Καναδά, γνωστό για τα διάσημα κολάν του, με έμπνευση από τη yoga.

Η lululemon που μετρά περισσότερα από 25 χρόνια διαδρομής και πρωταγωνιστεί στον κλάδο των αθλητικών ειδών, με εξειδίκευση στην πώληση εξοπλισμού για yoga, βάζει πλώρη για έξι νέες χώρες την επόμενη χρονιά, σκοπεύοντας να εγκαινιάσει την παρουσία της σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, καθώς και στην Ινδία.

Οι συνεργασίες θα φέρουν τα καινοτόμα αθλητικά και lifestyle ρούχα και αξεσουάρ της lululemon σε όλη την Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσφέροντας προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ. Οι επισκέπτες της lululemon σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία θα έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων του brand online μέσω του lululemon.eu, ενώ οι επισκέπτες στην Ινδία θα μπορούν να πραγματοποιούν αγορές ψηφιακά μέσω των online marketplaces Tata CLiQ Luxury και Tata CLiQ Fashion.

Η lululemon ιδρύθηκε το 1998, ενώ πάρα πολύ νωρίς έγινε γνωστή για τα διάσημα κολάν της. Πλέον μετρά περισσότερα από 700 καταστήματα διεθνώς, διαθέτοντας παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, το brand lululemon αναμένεται να αναπτύξει στην ελληνική αγορά ο κολοσσός Arion Retail Group με έδρα την Ολλανδία.

Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, στις 11 Δεκεμβρίου ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Ως κύριο αντικείμενο της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, ενώ στις βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται ακόμη το λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων, λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού κ.α. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Arion Retail Group BV.

Η Arion Retail Group αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου αναπτύσσοντας ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης. Ανήκει στην Irani Corp της οικογένειας Ιrani, με ισχυρή παρουσία στον χάρτη του λιανεμπορίου του Ισραήλ, με πάνω από 100 φυσικά καταστήματα και αποκλειστική εκπροσώπηση κορυφαίων brands μόδας από όλο τον κόσμο, όπως Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Diesel, Levi’s κ.α. Η Irani Corp είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Lululemon στο Ισραήλ, ενώ η Arion Retail Group αναπτύσσει το brand επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Στην Ελλάδα έφτασε και η γερμανική Zalando

Την επίσημη άφιξή της στην Ελλάδα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα και η Zalando, ένας εξαιρετικά δημοφιλής online retailer μόδας από τη Γερμανία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα zalando.gr βρίσκεται ήδη στον αέρα, διεκδικώντας περίοπτη θέση στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου και καθιστώντας την Ελλάδα την 27η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο online retailer μόδας.

Η Zalando φέρνει τους Έλληνες καταναλωτές σε επαφή με μια πολυδιάστατη γκάμα προϊόντων, με πληθώρα επιλογών από brands. Το ελληνικό κοινό αποκτά πλέον πρόσβαση στη μεγάλη συλλογή προϊόντων του Γερμανού retailer, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες όπως αθλητικά, streetwear, αξεσουάρ και designer. Με περισσότερα από 200.000 προϊόντα από δημοφιλείς μάρκες, η Zalando προσφέρει μια μεγάλη επιλογή διεθνών brands.

Μάλιστα, δύναται να προσφέρει αξιόπιστες και προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες επιλογές παράδοσης, ώστε οι Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν την αποτελεσματική διαχείριση εξυπηρέτησης (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν επιστροφών), η οποία υποστηρίζεται από το δίκτυο αποθηκών του Ευρωπαίου retailer.

Πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία ενός κορυφαίου πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας, η Zalando προχώρησε στα τέλη του 2024 στην εξαγορά της επίσης γερμανικής εταιρείας About You, με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η About You ιδρύθηκε το 2014 ως θυγατρική του ομίλου Otto Group, με έδρα το Αμβούργο. Στις 11 Ιουλίου 2025, η Zalando ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής συνένωσής της με την About You, σε μια εξέλιξη που επιτρέπει και στις δύο εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα πελάτες και συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Οι δε δραστηριότητες της About You είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη στρατηγική του οικοσυστήματος της Zalando, ενισχύοντας τις δυνατότητές της επιχείρησης.

Για το 2025, ο Γερμανός online retailer προσβλέπει σε αύξηση εσόδων μεταξύ 4-9% και σε προσαρμοσμένα κέρδη (ΕΒΙΤ) εντός του εύρους των 530 και 590 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται εδώ ότι για τη χρήση 2024, η Zalando «έτρεξε» με ανάπτυξη 4,2%, ενώ εμφάνισε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 511 εκατ. ευρώ έναντι 350 εκατ. ευρώ το 2023. Την περυσινή δε χρονιά ο online retailer μέτρησε ενεργούς πελάτες της τάξης των 51,8 εκατομμυρίων, αγγίζοντας το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του.

Η Zalando ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2008 και αποτελεί έναν κορυφαίο online προορισμό μόδας στο ευρωπαϊκό χάρτη. Η εταιρεία αναπτύσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Business-to-Consumer (B2C) και Business-to-Business (B2B). Στον πυλώνα B2C, προσφέρει μια υψηλής ποιότητας εμπειρία αγορών με ποικιλία σε brands της μόδας και του lifestyle, ενώ στον πυλώνα B2B, αξιοποιεί την υποδομή logistics, το λογισμικό και τις υπηρεσίες της για να υποστηρίζει μάρκες και επιχειρήσεις λιανικής στη διαχείριση και επέκταση ολόκληρης της δραστηριότητάς τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο εντός όσο και εκτός της πλατφόρμας Zalando.

Στην Ελλάδα και η γερμανική αλυσίδα ένδυσης New Yorker

Το χαλί για την είσοδό του στην Ελλάδα έχει στρώσει από καιρό κι ο γερμανικός «γίγαντας» της μόδας New Yorker. Ήταν τον περασμένο Απρίλιο όταν γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, της εταιρείας New Yorker Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα τον δήμο Αθηναίων (Ιπποκράτους 7) και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ.

Ως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ενώ στις δευτερεύουσες περιλαμβάνεται το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού και υποδημάτων, κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη οικιστικά κτήρια, κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, λιανικό εμπόριο υποδημάτων, αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Μοναδικός δε εταίρος της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι η γερμανική NEW YORKER RETAIL INTERNATIONAL GMBH, ενώ στη διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής τοποθετούνται οι Jonas Lutz Gnauck, Helene Steiner και Wolfgang Otto Fuerstberger.

Η ιστορία της γερμανικής αλυσίδας ένδυσης ξεκινά το 1971, όταν οι Tilmar Hansen και Michael Simson αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα με τζιν στο Φλενμπουργκ.

Λίγο καιρό αργότερα μπήκε στην εταιρεία και ο Friedrich Knapp, ο οποίος αργότερα ανέλαβε καθήκοντα managing director. Οι τρεις άντρες προχώρησαν στην ίδρυση της SHK-Jeans GmbH, ανοίγοντας τα πρώτα καταστήματα στη Γερμανία τις δεκαετίες ‘70 και ‘80.

Το δε πρώτο κατάστημα με την επωνυμία New Yorker άνοιξε το 1982 στο Κίελο, ενώ το 1994 η εταιρεία πραγματοποίησε το πρώτο βήμα διεθνοποίησής της, επεκτείνοντας το δίκτυο καταστημάτων της στην Αυστρία. Τα επόμενα χρόνια η εξέλιξη της εταιρείας κρίνεται εντυπωσιακή, με την επέκτασή της να αποκτά σχεδόν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Επεκτείνεται σε Πολωνία, Ισπανία, Δανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βέλγιο, Κροατία, Ολλανδία, Ρωσία, Λιθουανία, Λετονία, ενώ το 2007 σηματοδοτεί την είσοδό της στον αραβικό κόσμο και δη στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ακολουθεί η επέκτασή της σε Σουηδία, Σερβία, Ρουμανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο. Το 2011 φτάνει στο Καζακστάν και την Ουκρανία, ενώ ακολουθούν έναν χρόνο αργότερα η Φινλανδία, η Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Αρμενία. Το 2013 η εταιρεία επεκτείνεται στο Κατάρ και το Μαρόκο, ενώ ακολουθούν το 2019 η Αλβανία και το 2020 η Αίγυπτος και η Μολδαβία.

Η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, όπως είναι φυσικό, είναι η γερμανική, με ένα δίκτυο που προσεγγίζει τα 300 καταστήματα, ενώ πολύ σημαντικές αγορές χαρακτηρίζονται η πολωνική και η αυστριακή, με πλέον των 80-90 καταστημάτων έκαστη.

Μέσα σε 54 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η New Yorker διατηρεί σήμερα περισσότερα από 1.200 καταστήματα σε 47 χώρες και τρεις ηπείρους του κόσμου, απασχολώντας πάνω από 23.000 υπαλλήλους. Μότο της; «Ντύσου για τη στιγμή», με το οποίο φιλοδοξεί σύντομα να κερδίσει και την ελληνική αγορά…

Στα τέλη του 2024 το «ντεμπούτο» της γαλλικής Kiabi

Πριν από έναν χρόνο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το πρώτο κατάστημα Kiabi στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα της γαλλικής αλυσίδας ένδυσης άνοιξε στην Πάτρα, στο εμπορικό πάρκο Top Parks της Trade Estates του ομίλου Fourlis, στην Ακτή Δυμαίων.

Να σημειωθεί εδώ ότι το εμπορικό σήμα Kiabi σε Μάλτα και Κύπρο αναπτύσσει η Hudson. Ήταν στις 10 Ιουνίου 2024 όταν καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει τη σύσταση της εταιρείας Hudson Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ, μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων στην Αθήνα, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στα 25.000 ευρώ. Την εταιρεία ίδρυσε η Hudson Holdings που εδρεύει στη Μάλτα, με κύριο σκοπό και δραστηριότητα «να ασκεί τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες μιας εμπορικής εταιρείας στον κλάδο της μόδας και της αθλητικής ένδυσης και συγκεκριμένα να εμπορεύεται (λιανική) και ειδικά αλλά όχι αποκλειστικά να αγοράζει, να πωλεί, να κατασκευάζει, να εξάγει, να εισάγει, να προμηθεύει, να διανέμει ή να παρέχει κάθε άλλου είδους οργανωμένη εμπορική δραστηριότητα για τη διανομή των εν λόγω προϊόντων».

H Hudson θεωρείται ο κορυφαίος όμιλος λιανικού εμπορίου στη Μάλτα, ενώ επικεντρώνεται κυρίως στη μόδα και τα αθλητικά είδη. Η έδρα του ομίλου είναι στη Μάλτα, ωστόσο διαθέτει ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Αφρική, ενώ διατηρεί γραφεία σε Ιταλία, Κύπρο, Μαρόκο, Αλγερία και Νιγηρία. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνει πολύ γνωστά brands όπως Armani Exchange, Calvin Klein, Columbia, Converse, Crocs, Eastpak, Emporio Armani, Mango, Nike, Tommy Hilfiger, Urban Jungle.

H «απόβαση» της Kiabi στην κυπριακή αγορά, δια χειρός πάντοτε της Hudson, έλαβε χώρα το 2021, με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει, μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού, στο διάσημο Metropolis Mall στη Λάρνακα.

Η Kiabi είναι μια low cost γαλλική αλυσίδα ένδυσης ενώ το κεντρικό της μότο είναι «μόδα σε χαμηλές τιμές». Ανήκει στην πανίσχυρη οικογένεια Mulliez, η οποία διοικεί τον όμιλο Association Familiale Mulliez (AFM), ενώ άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στη Βόρεια Γαλλία το 1978. Η Kiabi διαθέτει περισσότερα από 570 καταστήματα σε περισσότερες από 20 χώρες του κόσμου, ενώ στο τέλος του 2022 είχε κύκλο εργασιών 2,2 δισ. ευρώ.

Ακάθεκτοι συνεχίζουν οι Πολωνοί – Τα σχέδια των αλυσίδων Pepco και Sinsay

Την ίδια στιγμή, ακόμη πιο ψηλά θέτει τον πήχη της ανάπτυξής της στην Ελλάδα η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού Pepco - γνωστή σε πολλούς ως το αντίπαλο δέος της Jumbo - ποντάροντας σε ακόμη περισσότερα σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά. Ήδη το δίκτυο της Pepco στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τα 50 καταστήματα κι ενώ η πολωνική αλυσίδα μετρά μόλις τρία χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Την εβδομάδα που μας πέρασε άνοιξαν δύο νέα καταστήματα σε Χαλκίδα (17 Δεκεμβρίου) και Λάρισα (19 Δεκεμβρίου), ενώ απώτερος στόχος της αλυσίδας είναι να φτάσει στο ορόσημο των 100 καταστημάτων τα επόμενα χρόνια.

Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν το πρώτο κατάστημα Pepco άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park της Trade Estates ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis. Από τότε, η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της πολωνικής αλυσίδας κρίνεται εντυπωσιακή, ενώ μόλις μέσα στους πρώτους 12 μήνες δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα είχε ανοίξει συνολικά 22 καταστήματα…

Η πολωνική αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων με έδρα το Πόζναν, μέσα σε 21 χρόνια κατάφερε να κατακτήσει την Ευρώπη, διαθέτοντας πλέον ένα δίκτυο περισσότερων από 3.800 καταστημάτων. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 1999, ενώ τα πρώτα καταστήματα Pepco - 14 συνολικά - έκαναν την εμφάνισή τους το 2004 στις μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας. Από τότε η ανάπτυξη είναι συνεχής, με την εταιρεία να συμπληρώνει μέσα σε μόλις τρία χρόνια (2007) 100 καταστήματα. Το μοντέλο λειτουργίας ξεπέρασε αρκετά σύντομα τα πολωνικά σύνορα, καθώς το 2013 ανοίγουν καταστήματα Pepco σε Τσεχία και Σλοβακία.

Ένα χρόνο αργότερα, τα 500 καταστήματα είναι γεγονός, ενώ το 2015 η εταιρεία επεκτείνεται σε Ρουμανία και Ουγγαρία. Το 2016 το δίκτυο φτάνει τα 1.000 καταστήματα ενώ την περίοδο 2017-2019 τα Pepco ταξιδεύουν σε Κροατία, Σλοβενία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία και Βουλγαρία. Το 2020 η «απόβαση» συνεχίζεται σε Ιταλία και Σερβία, με την εταιρεία να γιορτάζει ταυτόχρονα τα εγκαίνια του χιλιοστού καταστήματός της στην Πολωνία. Ακολούθησε η επέκταση του δικτύου σε Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Πορτογαλία, ενώ το 2022 η αλυσίδα έκανε την εμφάνισή της και στην Ελλάδα.

Επί του παρόντος, ο όμιλος Pepco απασχολεί πάνω από 31.000 εργαζόμενους σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Βαρσοβίας από τον Μάιο του 2021. Πλέον τα καταστήματα Pepco επισκέπτονται πελάτες που πραγματοποιούν 30 εκατ. συναλλαγές κάθε μήνα.

Σε ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της στην Ελλάδα ποντάρει για το προσεχές διάστημα και η Sinsay, με το βλέμμα στην τρέχουσα εορταστικό περίοδο.

Λίγο πριν συμπληρώσει τρία χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η πολωνική αλυσίδα ένδυσης Sinsay προχωρά στο άνοιγμα και νέων σημείων πώλησης. Για τις 10 Δεκεμβρίου είχε προγραμματίσει τα εγκαίνια δύο νέων καταστημάτων σε Λαμία και Καρδίτσα, ενώ για αυτό το σαββατοκύριακο (19-20 Δεκεμβρίου) έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια νέων καταστημάτων σε Σέρρες, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη.

Πλέον, διαθέτει ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και απασχολεί περισσότερα από 300 άτομα προσωπικό.

Ήταν τον Ιανουάριο του 2023 όταν άνοιξε τις πύλες του στο ελληνικό κοινό το πρώτο φυσικό κατάστημα της αλυσίδας Sinsay. Η γνωστή αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού αποφάσισε να κάνει «πρεμιέρα» στην Ελλάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης, με το πρώτο της κατάστημα να ανοίγει στο Talos Plaza και να έχει συνολική επιφάνεια 1.500 τμ. Τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος Sinsay έγιναν έναν περίπου χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος στην ελληνική αγορά. Στην Αθήνα η Sinsay έκανε το «ντεμπούτο» της το 2024, ανοίγοντας δύο καταστήματα, τον Ιανουάριο, στο Renti Park επί της Πέτρου Ράλλη και στο λιμάνι του Πειραιά επί της Αγίου Διονυσίου, αντίστοιχα. Μέσα στο 2024 έκανε την εμφάνισή του και το Sinsay app για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών.

Το brand Sinsay αναπτύσσει στην Ελλάδα η εταιρεία LPP Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Για τη δεύτερη, δε, κατά σειρά χρήση της (01/02/2023-31/01/2024), χαρακτηρίζει το 2024 ως «μια χρονιά αρκετών προκλήσεων», με τις πωλήσεις της να ανέρχονται στο ποσό των 6,31 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματά της να μεταφράζονται σε ζημιές ύψους 561.638,60 ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 11,18 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια, στις 31.01.2024, ανέρχονταν σε 3.194.599,01 ευρώ. Η εταιρεία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία LPP SPOLKA AKCYJNA.

Με παρουσία που ξεπερνά τα δέκα χρόνια στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, η Sinsay ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast - fashion (γρήγορη μόδα) και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η «πολωνική Zara». Η Sinsay ιδρύθηκε το 2013 και το καταναλωτικό κοινό μπορεί να βρει στα καταστήματά της ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, εσώρουχα για τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά και τα βρέφη, καθώς και είδη ομορφιάς. Ταυτόχρονα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε είδη σπιτιού και διακόσμησης, καθώς και σε αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα.

Η Sinsay είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP. Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP - με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά - αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς. Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες. Μόνο το 2024 άνοιξαν συνολικά 566 νέα καταστήματα Sinsay σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο!

Η έλευση της τουρκικής Vakko

Ήταν τον Μάρτιο του 2025 όταν έγινε γνωστό ότι η τουρκική αλυσίδα Vakko, με ιστορία που ξεπερνά τα 91 χρόνια, άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα και δη στην καρδιά του Κολωνακίου, σηματοδοτώντας την άφιξή της στην Ελλάδα.

Κι ενώ οι περισσότερες ξένες αλυσίδες που έρχονται στη χώρα μας είναι συνήθως low cost, η περίπτωση της Vakko είναι διαφορετική. Με ιστορία που κρατά από το 1934, πρόκειται για μια κορυφαία μάρκα πολυτελείας, γνωστή για μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Στεγασμένο στο ιστορικό κτήριο του Κολωνακίου όπου έζησε η αείμνηστη ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη τα τελευταία χρόνια της ζωή της, στην οδό Ηρακλείτου 9, το κατάστημα Vakko Athens εκτείνεται σε πέντε επίπεδα, φιλοξενώντας τις γυναικείες και ανδρικές συλλογές prêt-à-porter, παπούτσια, τσάντες, φουλάρια και καλλυντικά. Στο ισόγειο φιλοξενείται η συλλογή από eau de parfums και κολόνιες, η σειρά ειδών σπιτιού -από σερβίτσια μέχρι λευκά είδη- καθώς και η χειροποίητη σειρά Vakko Chocolate. Οι δύο πρώτοι όροφοι είναι αφιερωμένοι στη γυναικεία μόδα και τα αξεσουάρ, ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος φιλοξενούν τις συλλογές ένδυσης, αξεσουάρ και υποδημάτων για άνδρες.

Η Vakko ιδρύθηκε το 1934 στην Κωνσταντινούπολη από τον Vitali Hakko, έναν αληθινό οραματιστή με τολμηρό, ελεύθερο πνεύμα και σκέψη μπροστά από την εποχή του. Σήμερα, η εταιρεία αναγνωρίζεται ως κορυφαίος πολυτελής οίκος μόδας και lifestyle, συνεχίζοντας να ενστερνίζεται το όραμα του ιδρυτή υπό τη διεύθυνση του γιου του, Cem Hakko. Από τότε που ανέλαβε ο Cem Hakko έχει επεκτείνει τη μάρκα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας.