Μικτά πρόσημα στη Wall Street με το βλέμμα στις εκθέσεις για τον πληθωρισμό

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη στοιχεία ενδεικτικά για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, με το βλέμμα τους να είναι στραμμένο σε δύο σημαντικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,07% στις 45.370 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,25% στις 6.498 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,77% στις 21.864 μονάδες.

Την Παρασκευή οι δείκτες ολοκλήρωσαν με απώλειες την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Ο Dow Jones υποχώρησε 0,48%, ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,29%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,03%.

Στο ταμπλό, η Robinhood, εταιρεία συναλλαγών μετοχών, και η AppLovin, διαφημιστική εταιρεία τεχνολογίας, σημειώνουν άλμα 14,1% και 12,7% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση της S&P Global ότι οι δύο εταιρείες θα ενταχθούν στον δείκτη S&P 500, με ισχύ πριν από την έναρξη των συναλλαγών στις 22 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών EchoStar «σκαρφαλώνει» κατά σχεδόν 18%, έχοντας καταγράψει άλμα σχεδόν 23% νωρίτερα προσυνεδριακά, μετά την συμφωνία πώλησης αδειών χρήσης συχνοτήτων στην SpaceX έναντι περίπου 17 δισ. δολαρίων, ή έως 8,5 δισ. δολαρίων σε μετρητά και έως 8,5 δισ. δολαρίων σε μετοχές.

Οι επενδυτές αναμένουν δύο κρίσιμες εκθέσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο ολιστική εικόνα για την «υγεία» της οικονομίας. Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού για τον Αύγουστο αναμένεται να δημοσιευθεί την Τετάρτη το πρωί, ακολουθούμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Πέμπτη.

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε η έκθεση για την απασχόληση τον Αύγουστο, η οποία είδε την οικονομία των ΗΠΑ να προσθέτει μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον μήνα, σύμφωνα με την Παρασκευή του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, πολύ χαμηλότερα από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Η ανεργία αυξήθηκε επίσης στο 4,3% από 4,2%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Οι traders ήλπιζαν ότι η έκθεση θα υποστηρίξει τα στοιχήματα ότι η Fed να προχωρήσει με την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, οι αγορές προβλέπουν πλέον πιθανότητα 98% για μείωση των επιτοκίων κατά 25% στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο. Αυτή η προσδοκία έχει αυξηθεί από 87% μόλις μια εβδομάδα πριν. Μάλιστα, μετά τα στοιχεία, ορισμένοι επενδυτές έθεσαν ακόμη και στο τραπέζι το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, κάτι που την προηγούμενη ημέρα θεωρούνταν απίθανο.

Η έκθεση έδειξε μια σημαντική επιβράδυνση από την αύξηση των 79.000 θέσεων τον Ιούλιο, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα πάνω κατά 6.000. Οι αναθεωρήσεις στα στοιχεία έδειξαν επίσης πως ο Ιούνιος έχασε 13.000 θέσεις, αφού η προηγούμενη εκτίμηση μειώθηκε κατά 27.000.